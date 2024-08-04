Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Космонавтам на МКС пообещали привезти свежие апельсины и шашлычный кетчуп
Свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук будут доставлены российским космонавтам на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-28», запуск которого к Международной космической станции (МКС) запланирован на 15 августа, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
По его словам, на «Прогрессе МС-28» доставят базовый 16-суточный рацион, в который войдут в том числе шашлычный кетчуп, кофе натуральный с молоком и сахаром. кофе с сахаром, кофе без сахара, грейпфруты, апельсины и репчатый лук, передает ТАСС.
Пуск транспортного корабля «Прогресс МС-28» запланирован на 15 августа с 31-й площадки космодрома Байконур.
Напомним, 1 июня грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС, он доставил оборудование и подарки для космонавтов.