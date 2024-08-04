В крупнейшей партии Мьянмы призвали Россию помочь в борьбе с боевиками

Председатель партии USDP Кхин Йи призвал Россию признать антиправительственные группировки в Мьянме террористами

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Кхин Йи, «главная поддержка», которую хотят увидеть со стороны Москвы, заключается в том, чтобы Россия совместно с властями Мьянмы «занималась борьбой с терроризмом», передает РИА «Новости».

По его словам, нужно понять, что в Мьянме происходят не «внутренние политические разборки», а ведется борьба с терроризмом. «Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей», – сказал Кхин Йи.

Он отметил, что в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру «плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные». В связи с этим он призвал российскую сторону «изучить истину, правду о том, что происходит» в Мьянме, «понять ситуацию и поддержать» руководство страны.

«Наша партия занимается только политическими вопросами для обеспечения безопасности, поэтому мы будем стремиться более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с нашим партнером, партией «Единая Россия», – сообщил он.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом, передает ТАСС.

Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны военными. Военные обвинили представителей правительства в подтасовке выборов. После этого возобновился вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств .