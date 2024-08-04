Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела против Трампа
Суд в Вашингтоне «восстановил юрисдикцию» по делу против Трампа о вмешательстве в выборы
Федеральный окружной суд в Вашингтоне назначил новое слушание по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы, сообщается в постановлении судьи Тани Чаткен.
В постановлении сказано, что суд «восстановил юрисдикцию по данному делу». Слушания возобновятся 16 августа, передает РИА «Новости».
Ожидается, что суд вряд ли примет окончательное решение по делу до президентских выборов, которые пройдут 5 ноября, передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Поскольку иммунитет не является абсолютным, судья Чаткен будет решать, попадают ли под иммунитет инкриминируемые Трампу действия.