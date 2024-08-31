Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Претендент на пост президента Польши пообещал расстреливать нелегалов
Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен заявил, что если он будет избран на пост главы государства, то на границе страны будут применяться меры для борьбы с нелегальными мигрантами, включая стрельбу.
«Если кто-то попытается нелегально пересечь границу Польши, в него необходимо стрелять», – сказал он на съезде своей партии в Варшаве, передает РИА «Новости».
Сейчас Ментцен является единственным политиком, который официально объявил о своем намерении участвовать в выборах президента страны. Он возглавляет партию «Новая надежда».