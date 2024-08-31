Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Умер актер из сериала «Мухтар»
Умер советский и белорусский актер театра и кино Георгий Малявский, сообщил сайт «Кино-Театр.Ру».
По данным
портала, Малявский родился в Минске в 1946 году, в 1970-м стал выпускником актерского факультета Белорусского театрально-художественного института. Работал в Могилевском областном драматическом театре в Бобруйске, с 1971 года – актер Белорусского театра имени Янки Купалы.
Он снимался в таких проектах, как «Государственная граница», «Мухтар. Новый след» и в сериале «Чернобыль» 2022 года.
О причинах смерти артиста не сообщается.