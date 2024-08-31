Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.0 комментариев
Две трети жителей Курской области высказались за проведение выборов губернатора
На фоне нападения ВСУ на Курскую область происходит усиление консолидации населения, в том числе по теме избирательного процесса, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
По его словам, за две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области 2/3 опрошенных заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано, передает РИА «Курск».
Потуремский также подчеркнул, что уровень узнаваемости и лояльности к действующему главе региона Алексею Смирнову в августе вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.
Большинство респондентов считают, что Алексей Смирнов делает все возможное, чтобы помочь жителям области в сложившейся ситуации.
Показатель оценки деятельности Алексея Смирнова на посту врио «Скорее хорошо» вырос на 8%. Это свидетельствует о том, что его образ как антикризисного управленца уже сформирован «в моменте».
Кроме того, Потуремский перечислил ключевые запросы к власти в условиях режимов ЧС и КТО, действующих в Курской области. Ими являются «укрепить границу, усилить безопасность», «предоставить жилье нуждающимся» и «увеличить финансовую помощь».