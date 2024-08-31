Две трети жителей Курской области высказались за проведение выборов губернатора

Tекст: Александра Юдина

По его словам, за две недели до основных дней голосования на выборах губернатора Курской области 2/3 опрошенных заявили, что выборы нужно проводить, как и было запланировано, передает РИА «Курск».

Потуремский также подчеркнул, что уровень узнаваемости и лояльности к действующему главе региона Алексею Смирнову в августе вырос на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.

Большинство респондентов считают, что Алексей Смирнов делает все возможное, чтобы помочь жителям области в сложившейся ситуации.

Показатель оценки деятельности Алексея Смирнова на посту врио «Скорее хорошо» вырос на 8%. Это свидетельствует о том, что его образ как антикризисного управленца уже сформирован «в моменте».

Кроме того, Потуремский перечислил ключевые запросы к власти в условиях режимов ЧС и КТО, действующих в Курской области. Ими являются «укрепить границу, усилить безопасность», «предоставить жилье нуждающимся» и «увеличить финансовую помощь».