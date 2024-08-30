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    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    12 комментариев
    30 августа 2024, 13:12 • Новости дня

    Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент уже поздравил по телефону Александра Григорьевича Лукашенко с днем рождения», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Песков добавил, что у Путина и Лукашенко «очень теплые, конструктивные и союзнические отношения».

    Известно также, что в ходе разговора лидеры стран обсудили сотрудничество России и Белоруссии, обменявшись мнениями об актуальных вопросах.

    Ранее в пятницу Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    27 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Лукашенко не осудил действия Франции в отношении Дурова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает действия французских властей в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова.

    Лукашенко выразил мнение, что нести ответственность должны все, независимо от фамилии, передает ТАСС. «Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?» – спросил белорусский президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помогать Дурову во Франции.

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    29 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина в Монголию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха в начале осени, сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.

    Визит состоится 3 сентября, главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

    Они также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Также планируется подписание двусторонних документов.

    Путин примет участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    30 августа 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин наградил Лукашенко орденом

    Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

    Путин наградил Лукашенко орденом
    @ Дмитрий Азаров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского коллеги Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    На сайте Кремля указано, что белорусский президент награждается за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Белоруссией.

    «За большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

    Ранее Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с коллегой Владимиром Путиным касательно будущего Союзного государства.

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    29 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что армия Белоруссии не будет воевать за пределами республики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отдавал приказов воевать за пределами Белоруссии.

    «Никаких приказов, чтобы идти за пределы страны, не было и не будет. Только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями», – передает слова Лукашенко белорусское информагентство БелТА.

    Ранее Лукашенко заявлял, что получает советы отказаться от сотрудничества с Россией и начать воевать на стороне Украины.

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    28 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Захарова: Россия не приемлет требования Украины к Белоруссии об отводе войск с границы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления из Киева с требованием к Минску об отводе войск от границы с Украиной неприемлемы для Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Украинскую сторону регулярно подстрекают западные политики, они пытаются вынудить киевский режим наносить удары не только по России, но и по Белоруссии, сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии, как там было сказано, намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».

    Белоруссия выполняет обязательства по недопущению ударов в спину России, усиливая оборону границы.

    Москва высоко ценит действия Минска и считает демарш киевского режима «неприемлемым, оторванным от реальности».

    Ранее МИД Белоруссии сообщил, что киевский режим не направлял официальных обращений с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы.

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    27 августа 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России

    Политолог Рудаков: Астраханские верфи загружены работой на годы вперед

    Эксперт: Развитие астраханских портов и флота имеет огромное значение для России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Особое внимание президента Владимира Путина к Астраханской области объясняется тем, что это форпост сотрудничества России со странами «Каспийской пятерки», а один из драйверов роста товарооборота страны – это астраханский узел международного коридора «Север – Юг», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Во вторник Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

    «Президент лично контролирует развитие регионов России. В случае Астраханской области особое внимание уделено вопросам демографии, расселения ветхого жилья. В последнее время в регионе стали активнее реализовываться социально значимые проекты, увеличены различные выплаты и пособия», – пояснил Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.

    «Более трети населения области оказывается социальная поддержка, строятся школы и детские сады. Начиная с 2019 года построены семь школ и 18 дошкольных учреждений, еще пять детских садов будут сданы в эксплуатацию до конца нынешнего года. Полным ходом идет программа ликвидации аварийного жилья, в рамках которой предполагается расселить 13,7 тыс. человек – фактически это население небольшого города», – продолжил он.

    Говоря об экономике региона, эксперт отметил, что одной из приоритетных и имеющих большой потенциал для роста отраслей в Астраханской области является судостроение. «Флот нуждается в обновлении, и для этого созданы все необходимые условия. Построены восемь новых сухогрузов, астраханские верфи загружены работой на годы вперед», – указал он.

    «Важный драйвер роста – создание астраханского узла международного транспортного коридора «Север – Юг». По поручению главы государства идет углубление дна Волго-Каспийского судоходного канала и развитие дорожной сети. Грузооборот через порты растет», – детализировал он.

    Кроме того, в рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры в Астраханской области ведется развитие Каспийского кластера, а также модернизация и расширение грузовых терминалов. «Международный транспортный коридор «Север – Юг» играет огромную роль для России, его грузооборот ежегодно растет. Планируется, что в 2024 году мощность астраханских портов достигнет 5 млн тонн», – напомнил спикер.

    «При этом освоение потенциала Каспия требует крайне внимательного отношения к экологической проблематике. Проблема обмеления Каспия может стать серьезным вызовом в будущем, и решать ее нужно уже сейчас. Поэтому в ближайших планах – проведение научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы предотвратить обмеление Каспия», – заметил эксперт.

    «Также важно помнить, что Астраханская область – это форпост на юге России, важнейший регион для сотрудничества со странами «Каспийской пятерки». Международные связи постоянно укрепляются», – указал аналитик.

    Эксперт отметил, что Россия настроена на активную работу и укрепление своих позиций в Каспийском регионе как зоне мира, согласия, добрососедства. «Астраханская область является деятельным участником этого процесса, активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии», – объяснил собеседник.

    Он напомнил, что региональные власти проделали большую работу над увеличением торгового оборота со всеми прикаспийскими государствами. «Параллельно идет развитие гуманитарных связей. Так, в астраханских учреждениях высшего и среднего образования учатся более 3 тыс. граждан прикаспийских стран», – резюмировал Рудаков.

    Во вторник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области, в частности о реализации национального проекта «Образование», мерах поддержки участников СВО и их семей, программе расселения аварийного жилья. Отдельно обсуждалось функционирование Волго-Каспийского канала и проблема обмеления Каспия.

    «В этом году мы ожидаем, что через наши порты будет перевалено 5 млн тонн, – такого результата не было никогда, – отчитался Бабушкин. – Обновляется флот, наши судостроительные предприятия обеспечены работой на два года вперед с общим кредитным портфелем около 50 млрд рублей. Суда обновляются, восемь сухогрузов в ближайшее время выйдут как раз в Каспийское море, строится контейнерный грузовой флот, дноуглубительный флот».

    Президент в ходе встречи похвалил губернатора за развитие социальной сферы региона. «Вы молодец просто», – сказал Путин, когда Бабушкин сообщил о достижениях в рамках нацпроекта «Образование». Как указал глава региона, «в области построили семь школ – две из них откроем в День знаний в этом году, 18 детских садов, еще пять сдадим до конца года». Также в регионе полностью ликвидирована очередь в детские сады для дошкольников старше полутора лет.

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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    30 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина к президенту

    Сосед Лукашенко рассказал, как Путин приезжал в гости к президенту в агрогородок Александрия

    Tекст: Александра Юдина

    Житель агрогородка Александрия Геннадий Николаенко, который является соседом белорусского президента Александра Лукашенко, рассказал о приезде к нему в гости на малую родину российского президента Владимира Путина.

    По словам Николаенко, въезд на территорию агрогородка не огорожен, соседями президента являются обычные сельчане, неподалеку расположена «Трофимова криница» – родник, который нашел и обустроил плотник Трофим – дед президента, передает РИА «Новости».

    Лукашенко приглашает погостить в Александрию некоторых глав государств и почетных гостей. Так, в 2018 году после двустороннего форума России и Белоруссии в агрогородок приезжал Путин.

    «Путин приезжал. Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Они идут, потом сказали «Здравствуйте» – и дальше пошли. Всегда здоровается», – отметил сосед Лукашенко.

    Николаенко признался, что соседство президента не доставляет ему неудобств.

    «Здесь дорога, асфальт, канализация, вода. Если бы не он, такого не было бы», – сказал он.

    В целом, как отметил Николаенко, Лукашенко уделяет много внимания своей малой родине и жителям.

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    28 августа 2024, 14:33 • Новости дня
    Путин назвал Рыбинск подходящим местом для создания передовой инженерной школы

    Tекст: Ольга Иванова

    Город Рыбинск является подходящим местом для создания передовой инженерной школы в Ярославской области, считает президент России Владимир Путин.

    Путин провел рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Евраевым, который рассказал президенту, что Ярославская область выиграла финансирование передовой инженерной школы в Рыбинске. Евраев добавил, что регион вместе с индустриальным партнером ГК «Ростех» проектируют кампус мирового уровня «Меркурий», передает ТАСС.

    «Рыбинск – подходящее место», – сказал Путин.

    Губернатор также пояснил, что в Рыбинске «только Ростеха более десяти заводов и спрос на инженерные кадры огромен».

    Ранее Евраев доложил Путину, что проблема обманутых дольщиков в регионе полностью решена.

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    27 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Моди заверил Путина в готовности помочь в урегулировании ситуации на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора заверил президента России Владимира Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе разговора Моди рассказал о недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Путин в беседе с Моди назвал деструктивной позицию Киева и его западных покровителей.

    Кроме того, лидеры обсудили двустороннее партнерство.

    Напомним, премьер-министр Индии в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.

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    29 августа 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин обсудил с Фрадковым работу «Промсвязьбанка»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, на которой обсудил работу ПСБ, в том числе и на новых территориях.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать, как вы оцениваете работу нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – приводит слова Путина ТАСС.

    Фрадков доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа, а также о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    29 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Фрадков: ПСБ предоставит семьям военных возможность купить квартиры по льготным условиям

    Почти 4 тыс. семей сотрудников предприятий оборонного комплекса получат возможность приобрести квартиры на льготных условиях, сообщил глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Скидка на жилье может составлять от 15% до 50% от рыночной стоимости. <…> Это дополнительный внебюджетный источник поддержки для данной категории клиентов», – отметил Фрадков.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка подчеркнул важность работы этого учреждения.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – сказал глава государства.

    Фрадков проинформировал Путина о сопровождении гособоронзаказа, а также о взаимодействии с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал о предоставлении финансовых услуг военнослужащим, военным пенсионерам и работникам ОПК.


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    29 августа 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина на ВЭФ

    Песков: Путин приедет на ВЭФ, у него будет обширная программа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, к этому готовится и президент, поскольку там будет обширная программа, передает ТАСС.

    По словам Пескова, о международных мероприятиях вскоре расскажет помощник президента Юрий Ушаков. «Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент. Будет пленарное обсуждение. Это очень важное мероприятие», – сказал он.

    Напомним, в ноябре 2023 года в Фонде Росконгресс сообщили, что ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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    28 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков: Моди не предлагал Путину план украинского урегулирования

    Песков: Моди не предлагал Путину свой план украинского урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным не предлагал мирный план по Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Моди в ходе телефонного разговора заверил Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.

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    29 августа 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков: Путин готовит поручения по борьбе с инфляцией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин ведет подготовку поручений по борьбе с инфляцией и «кредитным перегревом», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Перечень поручений по итогам экономического совещания находится «на выпуске», в него включат поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с «кредитным перегревом», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что борьба с инфляцией должна вестись за счет роста предложения товаров и услуг.

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