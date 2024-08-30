Следователи пообещали наложить арест на автомобили экс-замглавы МО Попова

Следствие наложит арест имущество экс-замглавы МО Попова после оценки ущерба по его делу

Tекст: Вера Басилая

Источник ТАСС сообщил, что арест наложат на дорогостоящие машины, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество. По его словам, сначала будет проведена оценка ущерба.

Выяснилось, что у Попова в собственности Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья.

Между тем, стадо известно, что на момент задержания Попов был военным пенсионером.

В четверг СК России сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, он обогащался за счет парка «Патриот». Предыдущего директора парка Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».