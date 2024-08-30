В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Следователи пообещали наложить арест на автомобили экс-замглавы МО Попова
Следствие наложит арест имущество экс-замглавы МО Попова после оценки ущерба по его делу
Сотрудники ГВСУ СК России наложат арест на дорогостоящие автомобили бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова после оценки причиненного им ущерба, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что арест наложат на дорогостоящие машины, земельный участок в Подмосковье, а возможно, и еще какое-то имущество. По его словам, сначала будет проведена оценка ущерба.
Выяснилось, что у Попова в собственности Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. Также на него оформлен земельный участок в Химкинском районе Подмосковья.
Между тем, стадо известно, что на момент задержания Попов был военным пенсионером.
В четверг СК России сообщил, что в отношении Попова возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, он обогащался за счет парка «Патриот». Предыдущего директора парка Вячеслава Ахмедова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению 40 млн бюджетных средств, выделенных на функционирование «Патриота».