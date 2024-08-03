Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.11 комментариев
Подростки вырвали кресты из могил на кладбище в Великом Новгороде
По предварительной информации, в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил на кладбище, сообщили прокуратура Новгородской области и полиция города. Фотографии с крестами подростки опубликовали в соцсетях.
Сообщается, что накануне совершеннолетние подростки «вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними» по Западному кладбищу, передает РИА «Новости».
Прокуратура собирается проверить условия их жизни и воспитания, а также рассмотрит вопрос о наличии состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения. Полиция проверяет, были ли кресты, с которыми фотографировались подростки, взяты с могил или из мусорных контейнеров на кладбище. Участники инцидента доставлены в полицию.
В соцсетях опубликована видеозапись, на которой четверо молодых людей принесли жителям города извинения за свой «богохульный поступок».