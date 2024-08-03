Мадуро указал на Маска в речи об организаторах попытки переворота в Венесуэле

Мадуро указал на Маска и Милея в выступлении об организаторах попытки госпереворота в Венесуэле

Tекст: Антон Антонов

«Это государственный переворот, управляемый США и <…> правыми фашистами, такими как (предприниматель) Илон Маск, и (президент Аргентины Хавьер) Милей, и все эти клеветники мирового дикого капитализма», – сказал он. Мадуро заявил, что в Венесуэле хотят «поставить вторую часть фильма «Гуайдо», передает ТАСС.

По его словам, боевики планируют совершить теракт в Каракасе в субботу, когда в городе запланированы массовые акции сторонников избранного президента, а также протесты оппозиции, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что во время беспорядков в Венесуэле были убиты двое солдат из национальной гвардии.

Глава национальной избирательной комиссии Элвис Аморосо сообщил, что после подсчета 96,87% голосов Мадуро набирает 51,95%, а его соперник Эдмундо Гонсалес – 43,18%.

Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства. Результаты выборов они назвали «сфабрикованными». Подчеркивается, что есть «достаточно доказательств в пользу утверждений о победе оппозиционного кандидата» Гонсалеса. США и ЕС призвали Мадуро и Гонсалеса начать диалог о мирной передаче власти в Венесуэле.

Тем временем правительство Гватемалы объявило, что не признает результаты состоявшихся в Венесуэле выборов. Панама и Эквадор объявили, что признают Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы.

Напомним, США поздравили Гонсалеса «с успешной избирательной кампанией», официально признав его победителем выборов президента. Маск в последние несколько дней посвятил часть постов ситуации в Венесуэле.

Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу. Маск принял бой, но выдвинул условия, что в случае его победы Мадуро уйдет в отставку, если же выиграет президент Венесуэлы, то ему организуют полет на Марс. «Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной», – ответил на это Мадуро.

Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

