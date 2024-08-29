Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций

Tекст: Кристина Цыцура

Он добавил, что они ханжески критикуют Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, передает РИА «Новости».

«Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня – импортер индийской нефти номер один», – сказал Сийярто в видеообращении.

Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России напрямую.

Ранее Сийярто заявил, что бездействие ЕК по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России свидетельствует о том, что именно она дала Киеву соответствующее указание.

