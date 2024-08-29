В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций
Большая часть стран Европейского союза продолжает покупать российские энергоносители в обход санкций «лицемерно и тайком», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Он добавил, что они ханжески критикуют Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, передает РИА «Новости».
«Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня – импортер индийской нефти номер один», – сказал Сийярто в видеообращении.
Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России напрямую.
Ранее Сийярто заявил, что бездействие ЕК по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России свидетельствует о том, что именно она дала Киеву соответствующее указание.