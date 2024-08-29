В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Газ в Приднестровье после прекращения транзита через Украину пойдет по новому маршруту
В Приднестровье рассказали о готовности к возможному прекращению подачи газа через Украину
Власти Приднестровья готовы к возможному прекращению подачи газа из России через Украину, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.
Он рассказал, что Приднестровье постоянно ведет работу по обеспечению республики газом. Так, она может получать газ через Молдавию, через станцию в Каушанах. «Эта труба уже заведена. Ее достаточно для обеспечения потребностей Приднестровья», – приводит слова Красносельского ТАСС.
При этом он считает, что вопрос будет решен положительно, несмотря на вооруженный конфликт. Красносельский также заявил, что готов обсудить с властями Молдавии вопросы безопасности.
«У нас есть повестка: в том числе мир, безопасность и все остальное. Я не отказываюсь и всегда готов к этим встречам», – сказал он, а также выразил сожаление, что переговорный процесс с Кишиневом практически не ведется.
Президент Приднестровья также опроверг заявления Кишинева о прогрессе на переговорах по урегулированию.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в непризнанное Приднестровье после истечения срока действия контракта с Газпромом 1 января 2025 года.