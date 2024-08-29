Газ в Приднестровье после прекращения транзита через Украину пойдет по новому маршруту

В Приднестровье рассказали о готовности к возможному прекращению подачи газа через Украину

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что Приднестровье постоянно ведет работу по обеспечению республики газом. Так, она может получать газ через Молдавию, через станцию в Каушанах. «Эта труба уже заведена. Ее достаточно для обеспечения потребностей Приднестровья», – приводит слова Красносельского ТАСС.

При этом он считает, что вопрос будет решен положительно, несмотря на вооруженный конфликт. Красносельский также заявил, что готов обсудить с властями Молдавии вопросы безопасности.

«У нас есть повестка: в том числе мир, безопасность и все остальное. Я не отказываюсь и всегда готов к этим встречам», – сказал он, а также выразил сожаление, что переговорный процесс с Кишиневом практически не ведется.

Президент Приднестровья также опроверг заявления Кишинева о прогрессе на переговорах по урегулированию.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в непризнанное Приднестровье после истечения срока действия контракта с Газпромом 1 января 2025 года.