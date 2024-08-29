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В Казахстане остановили переводы через «Золотую корону» из-за технических проблем
Несколько банков в Казахстане приостановили переводы через «Золотую корону» из-за технических проблем
Несколько крупных банков в Казахстане приостановили обслуживание денежных переводов через российскую платежную систему «Золотая корона», сославшись на технические проблемы.
В частности, переводы через «Золотую корону» приостановили Halyk Bank («Народный банк»), Freedom Bank и Bank RBK, сообщает РИА «Новости».
«Золотая корона» не работает. Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает», – сообщили в контакт-центре Halyk Bank.
В Freedom Bank заявили, что обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему «Золотая корона» у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ.
В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна, и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса.
При этом в банке «Центркредит» сообщили, что работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена.
В контакт-центрах Евразийского банка и «Нурбанка» подтвердили, что продолжают предоставлять услуги через сервис «Золотая корона».
В свою очередь, в Bereke Bank уточнили, что переводы через «Золотую корону» возможны только в несанкционные банки России.