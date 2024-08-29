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    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

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    29 августа 2024, 07:34 • Новости дня

    WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Мессенджер Telegram на протяжении нескольких лет не получал судебные повестки и ордера от французских властей, поскольку они направлялись на малоиспользуемый корпоративный почтовый ящик платформы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».

    Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.

    Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.

    Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

    28 августа 2024, 09:55 • Новости дня
    Google попытался заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Google предпринял попытку заблокировать исполнение судебных решений России за рубежом

    Tекст: Александра Юдина

    Американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Великобритании с целью предотвратить исполнение российских судебных решений, в том числе на платформе YouTube, в отношении нее за рубежом.

    Американская компания требует ввести антиисковые запреты, которые бы не позволили российским СМИ добиваться исполнения решений российских судов за пределами США и Великобритании, аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса, пишут «Ведомости».

    Причиной судебных разбирательств стали иски российских СМИ против Google в различных юрисдикциях.

    Как отметил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, инициированный Google судебный процесс направлен на то, чтобы создать прецедент, который позволит американским компаниям «безнаказанно нарушать законодательство других стран».

    По мнению экспертов, одной из причин позиции Google может быть стремление скрыть от акционеров информацию о финансовых рисках, связанных с судебными процессами за рубежом. Так, в ЮАР суд арестовал активы Google в качестве обеспечения по иску телеканала «Спас».

    Однако эксперты отмечают, что действия Google могут подорвать доверие к международной правовой системе.

    Ранее Таганский суд Москвы в очередной раз привлек компанию Google к административной ответственности за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, оштрафовав ее на 3,5 млн рублей.

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    28 августа 2024, 22:52 • Новости дня
    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции

    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение и запретила покидать Францию

    Дуров выпущен под судебный надзор во Франции
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров освобожден под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции, и он должен внести залог в размере 5 млн евро, сообщила прокуратура Парижа.

    В прокуратуре Парижа сообщили, что Дуров должен внести залог 5 млн евро, отмечаться в полиции два раза в неделю и не покидать Францию, передает РИА «Новости».

    Он обвиняется в шести правонарушениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях. Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    «VK Видео» начал стремительно догонять YouTube по популярности в России

    Telecom Daily: «VK Видео» стремительно догоняет YouTube по популярности в России

    Tекст: Александра Юдина

    Популярность российского видеохостинга «VK Видео» стремительно растет – около 90% опрошенных россиян знают о сервисе, а более половины регулярно пользуются этой платформой, следует из данных исследования Telecom Daily.

    Российский видеохостинг «VK Видео» демонстрирует впечатляющие темпы роста популярности – о существовании сервиса знают почти 90% россиян, пользующихся видеосервисами, что лишь немного уступает показателю YouTube (97%), передает РИА «Новости».

    Более того, доля пользователей, регулярно просматривающих контент на «VK Видео», составляет 51%, что свидетельствует о высокой вовлеченности аудитории.

    В свою очередь о платформе Rutube знают 75% россиян, а треть регулярно смотрит на ней контент. Про «Дзен» наслышаны 68%, а про видеосервис соцсети «Одноклассники» – чуть меньше трети.

    Отмечается, что отечественные платформы – «VK Видео», Rutube и «Дзен» – за годы работы в России получили огромную совокупную зрительскую аудиторию, рост которой ускорился на фоне замедления работы YouTube.

    «Результаты исследования свидетельствуют о том, что российские пользователи все чаще выбирают отечественные видеоплатформы. Это связано с рядом факторов, включая расширение каталога контента, улучшение качества сервисов и рост патриотических настроений», – отмечают эксперты.

    В опросе приняли участие более тысячи россиян, просматривающих видео в режиме онлайн.

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    28 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Дурова доставили в суд во Франции

    AFP: Дурова доставили в суд во Франции

    Дурова доставили в суд во Франции
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в среду доставили в суд во Франции, сообщают информационные агентства.

    Бизнесмена доставили в суд во второй половине дня, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

    Ранее пресса сообщала, что Дуров намеревался встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также отмечалось, что несколько лет назад французский лидер предлагал Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж.

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    28 августа 2024, 23:29 • Новости дня
    Дурову грозит до десяти лет тюрьмы по предъявленному обвинению

    Прокуратура Парижа: Дурова обвинили в шести из ранее озвученных правонарушений

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Париже обвинил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в шести из 12 ранее озвученных правонарушений, среди которых соучастие в распространении детской порнографии, сообщила прокуратура Парижа.

    В заявлении указано, что предварительное расследование против Тelegram во Франции было начато в феврале 2024 года из-за «почти полного отсутствия ответа на судебные запросы», передает ТАСС.

    Прокуратура Парижа отмечает, что Дурову было предъявлено шесть из 12 озвученных ранее правонарушений, в том числе, в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, в наркотрафике, в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций, а также в мошенничестве в составе группы. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее Дуров был помещен под судебный надзор во Франции, он должен внести залог в 5 млн евро.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. По данным СМИ, его подозревают в 12 преступлениях.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    Франция объявила в розыск брата Дурова

    Politico: Франция объявила в розыск брата Дурова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брат задержанного в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск на территории Франции, пишет Politico со ссылкой на судебный документ.

    По данным Politico, ордеры на арест братьев Дуровых были выданы властями Франции в марте этого года по обвинению в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы, передает ТАСС.

    Франция выдала ордеры после того, как Telegram проигнорировал запрос об установлении личности пользователя мессенджера, который обвиняется в распространении и изготовлении детской порнографии, говорится в материале. Также в обосновании ордеров указано использование мессенджера преступными группировками.

    В материалах дела также фигурирует вице-президент Telegram Илья Перекопский, пишет издание.

    Ранее стало известно возможное место заключения Дурова во Франции.

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    28 августа 2024, 22:15 • Новости дня
    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым

    le Monde: МИД Франции засомневался в выполнении условий получения гражданства Дуровым

    У МИД Франции появились вопросы к получению гражданства Дуровым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У МИД Франции возникли претензии к выполнению основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым условий получения гражданства республики, сообщила газета le Monde.

    По данным издания, при предварительном рассмотрении запроса Дурова о получении гражданства, в МИД Франции посчитали, что условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину» не выполнены. Отмечается, что Дуров подтвердил знание французского языка, но должен был доказать, что помогает повышению «влияния Франции», пишут «Известия» со ссылкой на le Monde.

    Издание пишет, что после того, как Дуров получил французский паспорт, он раскритиковал модерацию в Telegram и не стал сотрудничать с европейскими властями, а также осудил французские власти после терактов в Париже.

    Кроме того, издание пишет, что якобы до получения гражданства Франции, Дуров тайно пару раз встречался с президентом Эммануэлем Макроном.

    Бизнесмен получил гражданство Франции в 2018 году по процедуре предоставления «выдающемуся иностранцу», как человеку, который «способствует росту влияния Франции». На практике гражданство для влиятельных иностранцев могут запросить президент или министры.

    Ранее Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 15:19 • Новости дня
    Прокуратура Франции отказалась комментировать сведения о розыске брата Дурова

    Прокуратура Франции заявила об отсутствии других фигурантов в деле Дурова

    Прокуратура Франции отказалась комментировать сведения о розыске брата Дурова
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу Telegram проходит единственный фигурант – сооснователь мессенджера Павел Дуров, заявили во французской прокуратуре.

    В ведомстве не стали комментировать сообщения о том, что Франция выдала ордер на арест брата Павла Дурова Николая, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Такое решение принято для сохранения «тайны следствия».

    Собеседник агентства добавил, что французская прокуратура планирует опубликовать заявление по ситуации с Павлом Дуровым вечером в среду.

    Ранее газета Politico сообщила, что Франция объявила в розыск брата задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова.

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    29 августа 2024, 00:22 • Новости дня
    Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро

    Павел Дуров покинул здание суда в Париже после предъявления обвинений

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи, и покинул здание суда в Париже, где ему были предъявлены обвинения, сообщили СМИ.

    Дуров уехал с территории суда на частном автомобилей черного цвета, комментариев журналистам он не дал, передает ТАСС.

    Ранее судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

    Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.

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    28 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Прокуратура Парижа опровергла допрос Дурова по делу о насилии над ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские следователи не допрашивали сооснователя Telegram Павла Дурова по делу о возможном насилии в отношении его ребенка после задержания в Париже. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

    «(Это дело) не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», – заявили ТАСС в прокуратуре. 

    Напомним, что основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже.

    Ему были предъявлены обвинения в 12 преступлениях. Французские власти до сих пор не предоставили российским дипломатам доступ к Дурову.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии начали расследовать жалобу бывшей девушки Дурова из-за насилия над ребенком. Ирина Болгар подала заявление по трем эпизодам насильственных действий, которые Дуров якобы совершил в отношении их общего сына.


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    28 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Посольство: Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову

    В посольстве заявили, что Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову

    Посольство: Франция до сих пор не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция все еще не ответила на запрос российского посольства в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, сообщили в дипмиссии.

    Собеседник РИА «Новости» рассказал, что посольство направило запрос, но ответ так и не поступил.

    Дурова в среду доставили в суд во Франции.

    Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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    28 августа 2024, 16:33 • Новости дня
    Прокуратура Парижа подтвердила перевод Дурова в суд

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следователь дал распоряжение о переводе основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова в суд, сообщили в парижской прокуратуре в среду.

    Дурову в суде могут предъявить обвинение, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Дурова в среду доставили в суд во Франции.

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    28 августа 2024, 21:43 • Новости дня
    Во Франции началась церемония открытия Паралимпийских игр

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Елисейских полях в Париже стартовала церемония открытия летних Паралимпийских игр 2024 года.

    Спортсмены из России, которым разрешено участвовать в Играх под нейтральным статусом, не присутствуют на церемонии, передает РИА «Новости».

    Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске 88 российских паралимпийцев.

    Ранее сообщалось, что на Игры не аккредитовали российских журналистов. В МИД России решение властей Франции назвали нарушением свободы доступа к информации и подрывом идеалов олимпийского движения.

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    28 августа 2024, 17:26 • Новости дня
    В МИД назвали отказы журналистам в аккредитации на Паралимпиаду подрывом идеалов олимпизма

    В МИД назвали отказы журналистам РФ в аккредитации на Паралимпиаду подрывом идеалов олимпизма

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отказ российским журналистам в аккредитации на Паралимпийские игры в Париже нарушают принципы свободы доступа к информации и подрывает идеалы олимпийского движения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Показательно, что такая практика стала системной и превратилась в конвейер репрессий против неугодных медиа. Регулярные отказы в аккредитации со стороны французских властей явно указывают на то, что единственной причиной является принадлежность журналистов к российским СМИ», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она также назвала «проявлением нездорового мышления» заявления о том, что работа спортивных корреспондентов на Паралимпийских играх якобы связана с вопросами национальной безопасности.

    Захарова подчеркнула, что Франция «отравляет своим мстительным отношением к российским СМИ то, что должно быть праздником спорта международного уровня».

    Дипломат обратила внимание на то, что Париж, который еще недавно считался защитником свободы слова на глобальном уровне, теперь предпринимает шаги, заставляющие задуматься о том, осталась ли в стране хоть какая-то свобода слова.

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    29 августа 2024, 02:03 • Новости дня
    Карлсон: Франция не могла задержать Дурова без согласования с США

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти не могли задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без согласования с администрацией президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, арест Дурова –­ большой шаг, на который президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли мог решиться без поддержки США, или согласия администрации Байдена, передает ТАСС.

    Ранее Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом 5 млн евро.

    Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.

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