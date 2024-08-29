Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».17 комментариев
WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции
Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции
Мессенджер Telegram на протяжении нескольких лет не получал судебные повестки и ордера от французских властей, поскольку они направлялись на малоиспользуемый корпоративный почтовый ящик платформы, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».
Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.
Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.
Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.
Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.