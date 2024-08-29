WSJ: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

Wall Street Journal: Telegram годами игнорировал судебные повестки от Франции

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, французские власти на протяжении длительного времени безуспешно пытались связаться с мессенджером Telegram для выполнения судебных запросов, передает «Лента.ру».

Причиной такой ситуации, по информации газеты, стал тот факт, что все официальные уведомления направлялись на корпоративный электронный адрес платформы, который, по словам источника, близкого к основателю Telegram Павлу Дурову, редко проверялся.

Ранее стало известно, что Дурова освободили из-под стражи в Париже с залогом в 5 млн евро.

Судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести правонарушениям, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы для незаконных транзакций.

Дуров был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему также запрещено покидать Францию.