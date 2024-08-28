Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».11 комментариев
Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
В Болгарии на черноморском курорте арестовали гражданина России, который был объявлен в международный розыск за банковские махинации, сообщает местный портал Varna24.
Как сообщается, 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены, передает РИА «Новости».
Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации.
Ранее сообщалось, что россиянин Зулумхан Жамалулаев, которого Объединенные Арабские Эмираты выдали России по обвинению в убийстве, арестован в Дагестане.