Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».2 комментария
ЦАХАЛ: Армия Израиля уничтожила высокопоставленного члена «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Фариса Касима, одного из высокопоставленных членов группировки «Исламский джихад».
Он ликвидирован в районе сирийско-ливанской границы, сообщили в пресс-службе армии, передает РИА «Новости».
«На основе разведывательных данных ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по террористу Фарису Касиму», – говорится в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ заявила, что нанесла 40 превентивных ударов по ливанскому движению «Хезболла», чтобы предотвратить атаки на центр и север страны.