Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
ЦАХАЛ нанес по «Хезболла» 40 превентивных ударов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 40 превентивных ударов по ливанскому движению «Хезболла», чтобы предотвратить атаки на центр и север страны, заявил представитель пресс-службы армии Израиля на арабском языке Авихай Адраи.
По его словам, утром Израиль обнаружил подготовку «Хезболла» нанести ракетный по центральной и северной части Израиля. В результате ЦАХАЛ нанес удар по более тысячи ракетных установок, передает РИА «Новости».
Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило, что атаки на Израиль стали операцией возмездия за убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра.