Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Путину передали шеврон от бойцов из зоны СВО
Глава Ярославской области Михаил Евраев передал президенту России Владимиру Путину шеврон от участников специальной военной операции, который глава государства принял с благодарностью.
Евраев рассказал Путину о помощи бойцам СВО и их семьям, о работе с подшефным районом Запорожья. Глава региона рассказал, что встречался с российскими военными, артиллеристами, которые попросили передать президенту свой шеврон. Смысл подарка – неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом.
«Я с огромным удовольствием, Владимир Владимирович, его передаю. Это от чистого сердца», – передает слова Евраева ТАСС.
Путин поблагодарил за презент и попросил Евраева передать слова благодарности бойцам. «Хороший лозунг, правильный. Спасибо большое. И ребятам спасибо», – сказал глава государства.