Путину передали шеврон от бойцов из зоны СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Евраев рассказал Путину о помощи бойцам СВО и их семьям, о работе с подшефным районом Запорожья. Глава региона рассказал, что встречался с российскими военными, артиллеристами, которые попросили передать президенту свой шеврон. Смысл подарка – неважно, насколько силен противник, важно, кто рядом.

«Я с огромным удовольствием, Владимир Владимирович, его передаю. Это от чистого сердца», – передает слова Евраева ТАСС.

Путин поблагодарил за презент и попросил Евраева передать слова благодарности бойцам. «Хороший лозунг, правильный. Спасибо большое. И ребятам спасибо», – сказал глава государства.