Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Экс-совладельца «Открытие» Беляева заочно арестовали в России
Бывшего совладельца «Открытие холдинг» Вадима Беляева заочно заключили под стражу по решению Тверского суда Москвы в связи с делом о мошенничестве, сообщили в инстанции.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Беляева, вскоре должен пройти рассмотрение вопрос о заочном аресте правления банка Михаила Назарычева, передает ТАСС.
Согласно данным прессы, Беляев сейчас находится в Соединенных Штатах.
Ранее сообщалось, что, согласно данным базы ФССП, общая сумма долгов Беляева составляет 465,9 млрд рублей.
До этого с топ-менеджеров «Открытия» суд взыскал 289,5 млрд рублей по иску Центробанка. Ответчиками выступали бывший акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев и экс-председатель правления банка Евгений Данкевич и еще ряд лиц.