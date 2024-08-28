МИД призвал МАГАТЭ высказать более четкую позицию по ситуации на Курской АЭС

Спикер МИД Захарова призвала МАГАТЭ высказать более четкую позицию по ситуации на Курской АЭС

Tекст: Александра Юдина

Дипломат выразила озабоченность по поводу недавних событий на Курской АЭС, отметив, что, несмотря на заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о наличии следов обстрелов на территории станции, агентство не назвало конкретных виновных, передает радио Sputnik.

«Мы ожидаем от МАГАТЭ более четкой и объективной оценки ситуации», – подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИД, Россия регулярно информирует МАГАТЭ о ситуации на своих ядерных объектах, предоставляя все необходимые данные и документы для предотвращения возможных провокаций и инцидентов со стороны киевского режима.

Также Захарова призвала международное сообщество осудить действия Киева, так как подобные действия создают реальную угрозу не только для России, но и для всей мировой безопасности.

Ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ были предъявлены результаты атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

Тем временем Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.