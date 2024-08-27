Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?0 комментариев
Ветераны СВО получили машины с ручным управлением от фонда «Защитники Отечества»
В столице прошло вручение ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью автомобилей Lada Granta, в церемонии участвовали статс-секретарь – замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.
Машины вручили ветеранам, получившим тяжелые ранения и инвалидность, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках.
Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал президент России Владимир Путин. После этого Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.
«Задача фонда «Защитники Отечества» – помочь нашим героям как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. В апреле мы вышли с инициативой – обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для наших героев это средство реабилитации и социализации станет действительно большим подспорьем, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы. Сегодня мы видим результаты большой совместной работы фонда, депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Первые машины доставлены нашим героям. Дальше в планах – за счет средств фонда обеспечить спецмашинами 500 ветеранов СВО, из них 200 – до конца этого года. Наш долг – поддерживать защитников Родины, и мы продолжим эту работу», – отметила Цивилева.
Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны СВО проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.
Дворников подчеркнул, что социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей является одной из важных задач, решаемых ДОСААФ России.
«Работа по социальной защите военнослужащих участников СВО и членов их семей проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», – сказал он.
Фонд изучил возможности отечественных производителей, изготавливающих специализированный транспорт с ручным управлением. В настоящее время сертифицирована только одна марка автомобиля – Lada Granta АТ с ручным управлением. Уже заключен договор с официальным дистрибьютором на поставку 200 машин.
Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «Автоваз» Сергей Громак отметил, что предприятие считает особой честью передачу машин героям СВО, которые, не щадя себя, защищают Родину.
«Lada Granta – это удобный и безопасный автомобиль, который мы в условиях серийного производства оснастили дополнительными устройствами ручного управления. Уверен, что наши ветераны по достоинству оценят эту машину и она станет им надежным другом и помощником», – подчеркнул он.
Автомобили вручили трем ветеранам СВО: Виктору Шерстневу, награжденному медалью Суворова, из Ногинска; Павлу Задириеву, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, из Одинцово; Вячеславу Скворцову, награжденному медалью Жукова, из Подольска.
«Вот наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора, помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребенка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьей поедем в Новгородскую область», – сказал Виктор Шерстнев.
В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для их перевозки.