  • Новость часаГросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы запретили любое мнение, кроме своего, но проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    4 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    27 августа 2024, 18:33 • Новости дня

    Ветераны СВО получили машины с ручным управлением от фонда «Защитники Отечества»

    В столице прошло вручение ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью автомобилей Lada Granta, в церемонии участвовали статс-секретарь – замминистра обороны, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.

    Машины вручили ветеранам, получившим тяжелые ранения и инвалидность, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках.

    Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал президент России Владимир Путин. После этого Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.

    «Задача фонда «Защитники Отечества» – помочь нашим героям как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. В апреле мы вышли с инициативой – обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для наших героев это средство реабилитации и социализации станет действительно большим подспорьем, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы. Сегодня мы видим результаты большой совместной работы фонда, депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Первые машины доставлены нашим героям. Дальше в планах – за счет средств фонда обеспечить спецмашинами 500 ветеранов СВО, из них 200 – до конца этого года. Наш долг – поддерживать защитников Родины, и мы продолжим эту работу», – отметила Цивилева.

    Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны СВО проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.

    Дворников подчеркнул, что социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей является одной из важных задач, решаемых ДОСААФ России.

    «Работа по социальной защите военнослужащих участников СВО и членов их семей проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», – сказал он.

    Фонд изучил возможности отечественных производителей, изготавливающих специализированный транспорт с ручным управлением. В настоящее время сертифицирована только одна марка автомобиля – Lada Granta АТ с ручным управлением. Уже заключен договор с официальным дистрибьютором на поставку 200 машин.

    Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «Автоваз» Сергей Громак отметил, что предприятие считает особой честью передачу машин героям СВО, которые, не щадя себя, защищают Родину.

    «Lada Granta – это удобный и безопасный автомобиль, который мы в условиях серийного производства оснастили дополнительными устройствами ручного управления. Уверен, что наши ветераны по достоинству оценят эту машину и она станет им надежным другом и помощником», – подчеркнул он.

    Автомобили вручили трем ветеранам СВО: Виктору Шерстневу, награжденному медалью Суворова, из Ногинска; Павлу Задириеву, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, из Одинцово; Вячеславу Скворцову, награжденному медалью Жукова, из Подольска.

    «Вот наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора, помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребенка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьей поедем в Новгородскую область», – сказал Виктор Шерстнев.

    В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для их перевозки.

    26 августа 2024, 20:16 • Новости дня
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины, запечатленный на видео, где он избивает мирных жителей в Курской области, был захвачен в плен бойцами спецназа «Ахмат», сообщили СМИ.

    Как передает RT, на допросе пленный не смог дать внятного объяснения своим действиям, признав, что поступил под влиянием эмоций. «Мне очень стыдно за свой поступок», – заявил украинский военнослужащий.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

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    26 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Россия и страны Запада запросили экстренные заседания СБ ООН по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и страны Запада запросили проведение отдельных заседаний Совета Безопасности ООН, посвященных украинскому конфликту. Москва намерена обсудить поставки западного вооружения Киеву, заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что западные страны запросили заседание на 28 августа, в то время как Россия предложила провести свое заседание 30 августа. По его словам, Москва сосредоточит внимание на обсуждении поставок западного вооружения Украине и других аспектах украинского кризиса, которые, по мнению России, представляют угрозу международной безопасности.

    «Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 28 августа, – отметил Полянский. – Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 30 августа».

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

    14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

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    27 августа 2024, 03:58 • Новости дня
    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет

    Командующий воздушными силами Украины Олещук сообщил о запуске Россией 127 ракет и 109 беспилотников

    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
    @ Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук сообщил, что удар в частности был нанесен «по топливно-энергетическому сектору государства». Россия при этом использовала «ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», передает РИА «Новости».

    Как заявил Олещук в соцсетях, Россия запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В частности, Украина заявила о трех ракетах «Кинжал», шести «Искандерах», 77 Х-101, 28 «Калибрах», трех Х-22, десяти Х-59/Х-69.

    Напомним, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    27 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось

    Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки

    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось. До Покровска остается совсем немного, а Мирноград уже видно без бинокля, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее США признали продвижение российских сил в Донбассе.

    «Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.

    «Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.

    При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.

    Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.

    У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.

    Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

    Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.

    Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.

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    26 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях, сообщили в парижской прокуратуре в понедельник.

    Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

    В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

    Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

    Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.

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    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

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    26 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова

    NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя Telegram Павла Дурова стало необычным шагом для французских властей, сообщает The New York Times.

    «Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», – отмечается в статье NYT.

    Издание напомнило, что ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не имеет политической подоплеки. По его словам, задержание произошло в рамках судебного расследования, начатого в стране 8 июля, и окончательное решение о виновности или невиновности Дурова примут судьи.

    Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа.


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    27 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки взяла под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка также поразила формирования 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Розовки, Новгородского (Нью-Йорка) и Сергеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 530 человек, танк, четыре бронемашины, САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Она также отразила контратаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 145 человек, бронемашину, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Ивановки и Токаревки в Херсонской области.

    В зоне этой группировки ВСУ потеряли более 85 человек, американское орудие М777, американскую САУ Paladin и американскую гаубицу М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    27 августа 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно о нахождении за границей виновных в теракте на Крымском мосту

    Стало известно о нахождении ряда фигурантов дела о подрыве Крымского моста за пределами России

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы и ряд исполнителей теракта на Крымском мосту, устроенного в октябре 2022 года, скрываются от СК за пределами России, сообщается в материалах дела.

    В одном из документов сообщается о необходимости процессуальных действий в отношении организаторов и исполнителей, которые «находятся за пределами» России, передает ТАСС.

    Сообщается, что российская сторона в рамках расследования взаимодействовала с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Состоялось свыше 30 судебных экспертиз, проведен анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрены электронные носители информации обвиняемых.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда. По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины.

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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    27 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    Гладков: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на осложнение обстановки на границе, российские военные сообщают о полном контроле над ситуацией.

    По словам Гладкова, украинские войска предприняли активные действия, направленные на прорыв границы региона.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    26 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
    Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
    @ Markku Ulander/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Три гражданина Франции пересекли границу Финляндии с Россией, чтобы «посмотреть на природу и птиц», и были задержаны по пути назад. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии.

    «Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала», – говорится в сообщении на сайте пограничной охраны, передает РИА «Новости».

    Как отмечает погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц.

    Подойдя к границе с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Нарушителям грозит штраф.

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