Ветераны СВО получили машины с ручным управлением от фонда «Защитники Отечества»

Машины вручили ветеранам, получившим тяжелые ранения и инвалидность, потерявшим обе ноги или передвигающимся только на колясках.

Закупка транспорта стала возможной после того, как инициативу фонда «Защитники Отечества» поддержал президент России Владимир Путин. После этого Госдума оперативно приняла поправки в федеральное законодательство.

«Задача фонда «Защитники Отечества» – помочь нашим героям как можно скорее вернуться к полноценной мирной жизни. В апреле мы вышли с инициативой – обеспечить участников СВО с тяжелой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для наших героев это средство реабилитации и социализации станет действительно большим подспорьем, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы. Сегодня мы видим результаты большой совместной работы фонда, депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. Первые машины доставлены нашим героям. Дальше в планах – за счет средств фонда обеспечить спецмашинами 500 ветеранов СВО, из них 200 – до конца этого года. Наш долг – поддерживать защитников Родины, и мы продолжим эту работу», – отметила Цивилева.

Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны СВО проходят обучение и получают водительские удостоверения и сертификаты. Они дают право на вождение автомобилей с ручным управлением.

Дворников подчеркнул, что социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей является одной из важных задач, решаемых ДОСААФ России.

«Работа по социальной защите военнослужащих участников СВО и членов их семей проводится во всех региональных отделениях ДОСААФ России, и мы будем рады оказать помощь и поддержку всем, кто к нам обратится», – сказал он.

Фонд изучил возможности отечественных производителей, изготавливающих специализированный транспорт с ручным управлением. В настоящее время сертифицирована только одна марка автомобиля – Lada Granta АТ с ручным управлением. Уже заключен договор с официальным дистрибьютором на поставку 200 машин.

Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «Автоваз» Сергей Громак отметил, что предприятие считает особой честью передачу машин героям СВО, которые, не щадя себя, защищают Родину.

«Lada Granta – это удобный и безопасный автомобиль, который мы в условиях серийного производства оснастили дополнительными устройствами ручного управления. Уверен, что наши ветераны по достоинству оценят эту машину и она станет им надежным другом и помощником», – подчеркнул он.

Автомобили вручили трем ветеранам СВО: Виктору Шерстневу, награжденному медалью Суворова, из Ногинска; Павлу Задириеву, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, из Одинцово; Вячеславу Скворцову, награжденному медалью Жукова, из Подольска.

«Вот наконец я дождался этого момента! Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора, помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно – возить ребенка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьей поедем в Новгородскую область», – сказал Виктор Шерстнев.

В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для их перевозки.