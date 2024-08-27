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Захарова: Ситуацией с Дуровым Париж демонстрирует уничтожение свободы слова
Ситуацией с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а полное уничтожение декларируемых ценностей, включая свободу слова, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что из заявления французского президента Эммануэля Макрона напрашивается вывод, что «Олимпиада не закончилась», и он просто «продолжает демонстрировать истинное лицо Франции».
«Официальный Париж демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей, включая свободу слова», – подчеркнула дипломат.
Напомним, основатель и гендиректор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером в аэропорту Ле Бурже. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет «политической подоплеки».
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сомневаются в обоснованности подозрений к бизнесмену и склоняются к тому, что Запад таким образом пытается решить сразу несколько задач – как политических, так и военных.
Глава МИД Сергей Лавров считает, что Дуров был задержан французскими властями по чьему-то совету с целью получить доступ к кодам шифрования.