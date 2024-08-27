Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.4 комментария
Суд обратил в доход государства активы экс-депутата Сопчука в размере 41 млрд рублей
Активы бывшего депутата Государственной думы Сергея Сопчука в размере 41 млрд рублей обращены в доход государства по решению суда, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Замоскворецкий суд обратил в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества и активы Сопчука на сумму свыше 41 млрд рублей, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
В отношении бывшего парламентария ведется дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, купленного в результате преступления.
Согласно информации ФСБ, Сопчук уехал в 2021 году В ОАЭ и сейчас находится в международном розыске.
В 2006 году в Приморском крае он создал золотодобывающую компанию ООО «Терней золото», подозреваемый вывел в частную собственность несколько инфраструктурных объектов пунктов пропуска через границу России. Эти условия он использовал для извлечения прибыли.
После прекращения депутатских полномочий против него завели дело.