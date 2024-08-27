Опрос: Большая часть россиян смотрит кино для получения новых знаний

Социологическое исследование показало, что 83% россиян смотрят кино с целью получения новых знаний, значимость просветительской функции кинематографа растет по мере увеличения возраста респондентов, отметили исследователи.

Результаты опроса показали, что для 71% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет просветительская функция кино оказалась крайне важной. Для россиян в возрасте 36-45 лет этот показатель вырос до 82%, а в категории 46+ уже составил 90%.

Жанровый выбор также обусловлен возрастом опрошенных. Для россиян старше 36 лет наибольший интерес представляют историческое кино (56%), документальные фильмы (46%), комедии (43%) и детективы (40%). Молодежь (в возрасте 14-35 лет) при выборе киноконтента отдает предпочтение комедиям (48%), фэнтези (46%) и приключениям (35%). При этом школьники и студенты отдают предпочтение аниме (34% среди школьников и 29% среди студентов) и ужастикам (25% среди школьников и 21% среди студентов). Наименьшей популярностью у респондентов всех возрастов пользуются мюзиклы (4% в группе 14+), фильмы про спорт (5%) и короткометражки (5%).

Примечательно, что для всех возрастных категорий самым важным критерием выбора фильмов и сериалов оказался сюжет: на него ориентируются 66% опрошенных. Вторым по значимости фактором стала игра актеров: ее важность отметили 52% респондентов.

А вот значимость других деталей, на которые опрошенные обращают внимание, уже зависит от возраста. В частности, школьники при просмотре кино и сериалов отмечают декорации и спецэффекты (32%), а также одежду персонажей (16%). Для россиян из старших возрастных групп (от 36 лет и старше) эти показатели не так значимы. При просмотре киноконтента они обращают внимание на новизну получаемой для себя информации (42%) и на места, в которых снимался фильм (25%).

Всероссийский онлайн-опрос проводился в июле 2024 года среди граждан России от 14 лет и старше, выборка опроса составляла 2094 респондента.