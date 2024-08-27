  • Новость часаВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
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    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    4 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    19 комментариев
    27 августа 2024, 13:39 • Новости дня

    Опрос: Большая часть россиян смотрит кино для получения новых знаний

    Большая часть граждан России предпочитает смотреть кинофильмы для получения новых знаний, об этом говорится в новом исследовании российского общества «Знание» и ВЦИОМ, приуроченного ко Дню российского кино.

    Социологическое исследование показало, что 83% россиян смотрят кино с целью получения новых знаний, значимость просветительской функции кинематографа растет по мере увеличения возраста респондентов, отметили исследователи.

    Результаты опроса показали, что для 71% респондентов в возрасте от 18 до 35 лет просветительская функция кино оказалась крайне важной. Для россиян в возрасте 36-45 лет этот показатель вырос до 82%, а в категории 46+ уже составил 90%.

    Жанровый выбор также обусловлен возрастом опрошенных. Для россиян старше 36 лет наибольший интерес представляют историческое кино (56%), документальные фильмы (46%), комедии (43%) и детективы (40%). Молодежь (в возрасте 14-35 лет) при выборе киноконтента отдает предпочтение комедиям (48%), фэнтези (46%) и приключениям (35%). При этом школьники и студенты отдают предпочтение аниме (34% среди школьников и 29% среди студентов) и ужастикам (25% среди школьников и 21% среди студентов). Наименьшей популярностью у респондентов всех возрастов пользуются мюзиклы (4% в группе 14+), фильмы про спорт (5%) и короткометражки (5%).

    Примечательно, что для всех возрастных категорий самым важным критерием выбора фильмов и сериалов оказался сюжет: на него ориентируются 66% опрошенных. Вторым по значимости фактором стала игра актеров: ее важность отметили 52% респондентов.

    А вот значимость других деталей, на которые опрошенные обращают внимание, уже зависит от возраста. В частности, школьники при просмотре кино и сериалов отмечают декорации и спецэффекты (32%), а также одежду персонажей (16%). Для россиян из старших возрастных групп (от 36 лет и старше) эти показатели не так значимы. При просмотре киноконтента они обращают внимание на новизну получаемой для себя информации (42%) и на места, в которых снимался фильм (25%).

    Всероссийский онлайн-опрос проводился в июле 2024 года среди граждан России от 14 лет и старше, выборка опроса составляла 2094 респондента.

    26 августа 2024, 20:16 • Новости дня
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    Издевавшийся над мирными жителями в Курской области военный ВСУ захвачен в плен
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины, запечатленный на видео, где он избивает мирных жителей в Курской области, был захвачен в плен бойцами спецназа «Ахмат», сообщили СМИ.

    Как передает RT, на допросе пленный не смог дать внятного объяснения своим действиям, признав, что поступил под влиянием эмоций. «Мне очень стыдно за свой поступок», – заявил украинский военнослужащий.

    Ранее замглавы Главного военно-политического управления ВС России и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что украинские военные пытаются не позволить попавшим в плен боевикам ВСУ на Курском направлении дойти до безопасной зоны, обстреливая их.

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    26 августа 2024, 17:09 • Новости дня
    Губернатор Ярославской области сообщил о поддержке переименования Ростова

    Евраев: Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

    Губернатор Ярославской области сообщил о поддержке переименования Ростова
    @ Sergey Metelitsa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство высказалось в поддержку инициативы о переименовании Ростова в Ростов Великий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что переименование станет «большим шагом в вопросе восстановления исторической справедливости», само же переименование находится в финальной стадии реализации.

    От правительства России поступило положительное заключение о переименовании города, его подписал вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    «Документ уже направлен в Государственную думу. Надеемся на завершение всех юридических процедур в этом году», – заключил губернатор.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    26 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Россия и страны Запада запросили экстренные заседания СБ ООН по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и страны Запада запросили проведение отдельных заседаний Совета Безопасности ООН, посвященных украинскому конфликту. Москва намерена обсудить поставки западного вооружения Киеву, заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что западные страны запросили заседание на 28 августа, в то время как Россия предложила провести свое заседание 30 августа. По его словам, Москва сосредоточит внимание на обсуждении поставок западного вооружения Украине и других аспектах украинского кризиса, которые, по мнению России, представляют угрозу международной безопасности.

    «Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 28 августа, – отметил Полянский. – Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 30 августа».

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

    14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении.

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    26 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Минобороны назвало цели массированного удара по энергообъектам на Украине

    Названы цели массированного удара по энергообъектам на Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные утром 26 августа ударили по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК страны, сообщило Минобороны.

    Массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования наносился в том числе по электроподстанциям в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, они обеспечивали работу газотранспортной системы Украины.

    Также поражены места хранения авиационных средств поражения на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях, их киевский режим получил от Запада.

    Отмечается, что поражены все назначенные цели, на Украине начались перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

    Ранее на Украине заявили о массированной ракетной атаке ВС России, под которую попали 15 регионов. Киевскому режиму пришлось ввести экстренные отключения электроэнергии.

    Минобороны поясняло, что пораженные объекты обеспечивали работу украинского ВПК.

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    26 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине

    Аналитик Онуфриенко: Удары по наиболее важным целям на Украине Россия наносит в рамках массированных атак

    Военный эксперт объяснил приоритет в выборе целей при массированном ударе по Украине
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия наносит комплексные удары по Украине по мере накопления разведданных, потому что такие атаки эффективнее одиночных, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.

    «Если посмотреть на географию ударов, то станет понятно, что цели располагались как в западных, так и в других областях Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Тут выбор российского командования зависит не столько от территориального расположения целей, сколько от их приоритетности. Например, судя по всему, были прилеты по аэродрому Жуляны, возможно, по ЗРК Patriot», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Периодичность таких массированных ударов во многом зависит от работы нашей разведки – она снабжает информацией войска, те копят данные. И потом совершают комплексную атаку по всем целям, где бы на территории Украины они не находились. Причем это лучше и эффективнее, чем бить по одной цели каждый день, поскольку так мы перегружаем ПВО противника», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, зачастую мы выбираем стационарные цели, когда разведка выявляет, что туда стянулись иностранные наемники, инструкторы. Среди таких объектов, например, гостиницы, штабы командований. Почему-то ВСУ считают, что если они размещают их в центре больших городов вроде Харькова, значит, это безопасно», – детализировал аналитик.

    «Также в приоритете передвижные ракетные комплексы или радиолокационные станции. Хотя для них, как и для стоянок самолетов, могут использоваться одиночные удары, поскольку тут важна оперативность. Но в идеале их стараются включить в массированный удар, чтобы повысить его эффективность за счет перенасыщения украинской ПВО», – заметил он.

    В понедельник утром ВС РФ нанесли высокоточный массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и военные корабли, сообщило Минобороны.

    Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.

    Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

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    26 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    В соцсетях появилось видео разрушений на дамбе Киевского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, предположительно, разрушений на дамбе Киевского водохранилища и на Киевской ГЭС после атаки ВС России.

    До этого были опубликованы видео падения ракеты около дамбы.

    По данным украинских СМИ, глава Пирновской ОТГ Сергей Книжников сообщил, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт до обеда.

    Напомним, ВС России 26 августа нанесли удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК страны.

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    27 августа 2024, 03:58 • Новости дня
    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет

    Командующий воздушными силами Украины Олещук сообщил о запуске Россией 127 ракет и 109 беспилотников

    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
    @ Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук сообщил, что удар в частности был нанесен «по топливно-энергетическому сектору государства». Россия при этом использовала «ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», передает РИА «Новости».

    Как заявил Олещук в соцсетях, Россия запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В частности, Украина заявила о трех ракетах «Кинжал», шести «Искандерах», 77 Х-101, 28 «Калибрах», трех Х-22, десяти Х-59/Х-69.

    Напомним, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    26 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    Макрон сделал заявление о задержании Дурова
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции не имеет под собой политической подоплеки, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

    «Задержание... имело место в рамках текущего судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение будут принимать судьи», – сообщил Макрон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в ЕС нет закона о цифровых услугах, предполагающего арест, потому Дурова арестовали по законам Франции.

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    26 августа 2024, 18:54 • Новости дня
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова во Франции обвинили в 12 преступлениях, сообщили в парижской прокуратуре в понедельник.

    Дело в отношении бизнесмена открыли 8 июля 2024 года, сообщили в прокуратуре города РИА «Новости».

    В число преступлений включили отмывание преступлений организованной преступной группой; объединение злоумышленников с целью совершения преступления, предоставление услуг криптологии для обеспечения конфиденциальности; предоставление средств криптологии без аутентификации или проверки целостности; импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

    Также вменяется соучастие в администрировании онлайн-платформы с незаконными транзакциями; соучастие в хранении изображения несовершеннолетнего, имеющего педофильский, порнографический характер, в распространении или предоставлении организованной группой изображения несовершеннолетнего, носящего порнографический характер; соучастие в приобретении, транспортировке, хранении или передаче наркотических средств; соучастие в мошенничестве организованной группой и соучастие в передаче или предоставлении без законных оснований оборудования, инструмента, программы или данных, разработанных или адаптированных для взлома и доступа к функционированию автоматизированной системы обработки данных.

    Там пояснили, что предприниматель может оставаться под стражей в полиции до 28 августа.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен по законам Франции, а не ЕС.

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    26 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Западные СМИ назвали необычным заявление Макрона о задержании Дурова

    NYT назвала заявление Макрона о задержании Дурова необычным шагом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о задержании основателя Telegram Павла Дурова стало необычным шагом для французских властей, сообщает The New York Times.

    «Это был необычный шаг для Макрона, поскольку французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования», – отмечается в статье NYT.

    Издание напомнило, что ранее Макрон утверждал, что арест Дурова не имеет политической подоплеки. По его словам, задержание произошло в рамках судебного расследования, начатого в стране 8 июля, и окончательное решение о виновности или невиновности Дурова примут судьи.

    Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа.


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    27 августа 2024, 00:26 • Новости дня
    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    ОАЭ направили Франции запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову

    Франции направлен запрос на консульские услуги «гражданину Эмиратов» Дурову
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франции направлен запрос на срочное предоставление всех консульских услуг основателю Telegram Павлу Дурову, сообщил МИД ОАЭ.

    В сообщении сказано, что власти страны «внимательно следят за делом гражданина Эмиратов», передает ТАСС со ссылкой на WAM.

    В заявлении МИД подчеркивается, что для ОАЭ защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан является приоритетом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дуров жил в Дубае с 2017 года, он получил гражданство ОАЭ. Кроме того, в 2021 году Дуров получил гражданство Франции. В субботу он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях. Россия направила официальный запрос Франции с просьбой предоставить доступ к российскому бизнесмену.

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    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

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    27 августа 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно о нахождении за границей виновных в теракте на Крымском мосту

    Стало известно о нахождении ряда фигурантов дела о подрыве Крымского моста за пределами России

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы и ряд исполнителей теракта на Крымском мосту, устроенного в октябре 2022 года, скрываются от СК за пределами России, сообщается в материалах дела.

    В одном из документов сообщается о необходимости процессуальных действий в отношении организаторов и исполнителей, которые «находятся за пределами» России, передает ТАСС.

    Сообщается, что российская сторона в рамках расследования взаимодействовала с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Состоялось свыше 30 судебных экспертиз, проведен анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрены электронные носители информации обвиняемых.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда. По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины.

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    26 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
    Финская погранохрана задержала трех пришедших со стороны России французов
    @ Markku Ulander/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Три гражданина Франции пересекли границу Финляндии с Россией, чтобы «посмотреть на природу и птиц», и были задержаны по пути назад. Об этом сообщает пограничная охрана Финляндии.

    «Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала», – говорится в сообщении на сайте пограничной охраны, передает РИА «Новости».

    Как отмечает погранохрана, границу пересекли граждане Франции, которые приехали посмотреть на природу и птиц.

    Подойдя к границе с финской стороны, они увидели знаки о пограничной зоне, но проигнорировали их. Нарушителям грозит штраф.

    Коментарии (13)
    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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