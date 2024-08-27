Defense One: Lockheed Martin предложила проводить техобслуживание украинских F-16 в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в компании хотели бы сделать региональным центр технического обслуживания в Польше, и Украина входит в этот регион, передает ТАСС.

Сент-Джон пояснил, что центр построили, чтобы используемые в Европе истребители не нужно было отправлять в США для ремонта. По словам представителя руководства Lockheed Martin, вопрос об обслуживании поступающих на Украину F-16 в Польше должны решать в Киеве и Вашингтоне.

Сент-Джон отметил, что ведутся дискуссии на этот счет, но «никаких контрактов заключено не было». Он добавил, что Lockheed Martin будет расширять свое представительство в мире и намерена вскоре заняться строительством центров техобслуживания в Восточной Азии и Западной Европе.

По словам топ-менеджера компании, в перспективе хотелось бы применить аналогичную польской модель по мере наращивания собственной промышленной базы в области обороны Украины и по мере роста ее потребностей. Сент-Джон уточнил, что сейчас конкретных планов у Lockheed Martin на этот счет нет.

Ранее подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске.