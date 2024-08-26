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Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».
В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.
По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.
Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.