Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске

Tекст: Валерия Городецкая

«В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.