  • Новость часаПодполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    23 комментария
    26 августа 2024, 09:59 • Новости дня

    Подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти весь Ивано-Франковск на западе Украины оказался обесточен, военные частично перекрыли город, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По словам Лебедева, в городе поражены емкости с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из-за отключения электроэнергии после взрывов приостановлено водоснабжение в украинском Житомире, сообщил «Житомирводоканал», передает ТАСС.

    Ранее очевидцы сообщили о взрывах у киевского аэропорта Жуляны.

    25 августа 2024, 23:09 • Новости дня
    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы

    МИД Украины призвал Белоруссию отвести войска дальше от границы «во избежание ошибок»

    Украина потребовала от Белоруссии отвести армию от границы
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина призывает Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от государственной границы на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

    В заявлении, которое опубликовано на сайте министерства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины», пишет РБК.

    В ведомстве потребовали от Минска отвести войска от границы Украины, чтобы «не совершать трагических для собственной страны ошибок». Также в МИД Украины заявили, что Белоруссии следует прекратить недружественные действия и отвести войска на недосягаемое расстояние для существующих в республике систем огня. Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий.

    Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.

    Коментарии (26)
    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    25 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский отказался менять территории на мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина не станет разменивать территории на мир, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна».

    Также он в очередной раз заявил, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область, передает РБК.

    Зеленский также отметил, что Киев действует так, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру». 

    Напомним, Зеленский в субботу опубликовал видеообращение по случаю Дня независимости Украины с угрозами в адрес России.

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    26 августа 2024, 06:20 • Новости дня
    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Экс-разведчик США Риттер напомнил Киеву о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве

    Зеленскому напомнили о комплексе «Авангард» на фоне планов ударить по Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Киев решится нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, чтобы принудить Россию к переговорам, сама Украина прекратит свое существование, на этот случай у российских войск есть ракетный комплекс «Авангард», заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Риттер объяснил, если Украина нанесет удар по Москве и Петербургу, то на этот случай у России имеется ракетный комплекс «Авангард», способный использовать ракеты как с неядерной, так и ядерный боевой частью. По его словам, остается надеяться, что ВС России используют неядерную боеголовку для ответа, передает РИА «Новости».

    По его словам, лучший способ для США и Европы «совершить коллективное самоубийство», это способствовать безумным действиям «сумасшедшего» Владимира Зеленского, который представляет угрозу для всего мира.

    Ранее стало известно, что ВСУ захотели нанести демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow.

    Политолог Лариса Шеслер уверена, что в случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект.

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    25 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Названа сумма расходов Польши на поддержку Украины

    Дуда: Польша потратила на помощь Украине более 26 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Zero.

    По его словам, суммарная помощь для Украины составила около 3,3% ВВП Польши, что равняется 100 млрд злотых, в том числе 12 млрд (более 3,1 млрд долларов) именно военной помощи, передает РИА «Новости».

    Дуда добавил, что Польша передала почти тысячу штук тяжелой техники: танков PT-91 Twardy, Т-72, Leopard, БТР и БМП, самоходных гаубиц Krab, ракетных установок, 10 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов.

    Ранее Дуда признал участие польских танков в атаке на Курскую область.

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    26 августа 2024, 08:41 • Новости дня
    Взрывы раздались в Киеве
    Взрывы раздались в Киеве
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице в понедельник прогремели взрывы, также сообщается о взрывах в Киевской области.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели в Харькове, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

    Взрывы также раздались в Днепре и Хмельницком, пишут украинские СМИ. Спустя некоторое время в Виннице и Хмельницком прогремели повторные взрывы.

    Напомним, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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    26 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Mirror: При ракетном ударе по отелю в Краматорске погиб сотрудник Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Советник по безопасности агентства Reuters, находившийся с журналистами агентства в отеле «Сапфир» в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, погиб во время ракетного удара по гостинице, сообщила газета Mirror.

    Издание со ссылкой на представителя агентства Reuters утверждает, что спасатели обнаружили тело британца под завалами отеля. Уточняется, что погибший – советник по безопасности агентства Райан Эванс, который был в отеле «Сапфир» в Краматорске, когда по нему был нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

    Ранее Reuters сообщало, что при «предполагаемом ракетном ударе» пострадали пятеро сотрудников редакции, еще один пропал без вести. Все они – граждане Украины, США, Латвии и Германии.

    Между тем, российские военкоры сообщили, что в гостинице в Краматорске, по которой был нанесен ракетный удар, находились иностранные наемники и украинские боевики.

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    26 августа 2024, 04:11 • Новости дня
    Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

    Потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту предъявили требования к обвиняемым

    Tекст: Вера Басилая

    Министерством обороны России, пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» к 12 обвиняемым по уголовному делу о теракте на Крымском мосту предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, следует из судебных документов.

    Указанные лица и компании признаны гражданскими истцами по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Такая мера необходима для дальнейшего обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, передает РИА «Новости».

    Ранее был арестован земельный участок, два нежилых помещения и трейлер, принадлежащие одному из фигурантов дел.

    До этого стало известно, что СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году. В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.

    По делу о теракте в Симферополе арестовали граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, россиян Артема и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. В Москве были взяты под стражу Александр Былин, Олега Антипов и Дмитрий Тяжелых.

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    26 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Очевидцы сообщили о взрывах у киевского аэропорта Жуляны
    Очевидцы сообщили о взрывах у киевского аэропорта Жуляны
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе аэропорта Жуляны в украинской столице в понедельник раздались два взрыва, сообщили очевидцы.

    По их словам, на фоне взрывов в квартирах отключалось электричество, передает ТАСС. По данным украинских СМИ, после взрывов в Киеве наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

    Несколько взрывов также раздались в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Напомним, в Киеве, Харькове, Виннице, Днепре и Хмельницком в понедельник прогремели взрывы. На территории всей Украины объявлена воздушная тревога.

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    26 августа 2024, 07:20 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Киевской и Сумской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы прозвучали в понедельник в Киевской и Сумской областях на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Телеграф».

    Как сообщило издание, взрывы прогремели в Сумской и Киевской областях, где сработала система ПВО, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России поразили склад с ракетным вооружением ВСУ в Сумах.

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    26 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

    В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

    По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

    Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.

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    25 августа 2024, 17:39 • Новости дня
    На Украине лишили храма румыноязычный приход УПЦ

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили храма, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

    Уточняется, что руководство городского кладбища в Черновцах сорвало замки и опечатало храм-усыпальницу Буковинских митрополитов, передает РИА «Новости».

    Также в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что власть сознательно ограничивает права и ущемляет румыноязычное меньшинство в Украине. Сперва украинские власти отказали в регистрации викариатства для Румынской Православной Церкви, а затем опечатали храм.

    Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.

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    25 августа 2024, 15:44 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Так, сперва сирены прозвучади в Сумской области (14.20 мск), а заетм в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях (15.31), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что из-за авиаудара ВКС России пострадали инфраструктурные объекты в Сумах.

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    26 августа 2024, 02:15 • Новости дня
    Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов

    Постпредство России при ОЗХО: ВСУ применили токсичные химикаты в зоне СВО более 400 раз

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне, в зоне СВО применение токсичных химикатов со стороны ВСУ было зафиксировано уже более 400 раз, сообщили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    В постоянном представительстве отметили, что в марте 2023 года предупреждали о поставке США на Украину химических веществ «Би-Зет», «Си-Эс», «Си-Ар», ручных гранат «Терен-6», снаряженных химсредствами, передает ТАСС со ссылкой на «Известия».

    Кроме того, в зоне проведения СВО ВСУ применили более 400 раз химикаты нелетального действия, отмечены случаи использования компонентов химоружия для отравления продуктов питания, в результате чего погибли 15 человек.

    Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин  отметил рост числа провокаций с использованием химоружия.

    Напомним, до этого Тарабрин заявил, что Запад работает с техническим секретариатом ОЗХО, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия.

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    25 августа 2024, 21:51 • Новости дня
    В Одесской области Украины трое мобилизованных заключенных сбежали с автоматами

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских мобилизованных осужденных сбежали с автоматами из села в Одесской области, сообщило издание «Страна».

    Отмечается, что они сбежали с автоматами из села Сычавка Одесской области, передает РИА «Новости».

    Ранее пророссийское подполье Херсона сообщило о вспышке туберкулеза с летальными исходами в двух бригадах ВСУ, куда ранее прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных.

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