Нефть коррекционно подешевела

Мировые цены на нефть коррекционно снизились после роста накануне

Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,2%, до 80,2 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent – на 0,25%, до 77,23 доллара, передает РИА «Новости».

В ходе торгов накануне марка Brent дорожала на 1,91%, а WTI – на 2,65%. Рост котировок поддерживало заявление правительства на востоке Ливии о приостановке добычи и экспорта нефти из-за форс-мажора на всех месторождениях.

«Ливия вновь оказывается в риске потери всего экспорта с восточного региона», – цитирует Bloomberg fналитиков RBC Capital Markets LLC совместно с Хелимой Крофт.