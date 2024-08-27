ВС России отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области

Минобороны: Российские военные отразили атаку ВСУ на населенный пункт Малая Локня в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку прорыва в населенный пункт Малая Локня, однако российские военнослужащие, занявшие оборону в здании колонии и на прилегающей территории, дали отпор противнику, передает ТАСС.

Уточняется, что ВС России перед началом боевых действий эвакуировали гражданский персонал и заключенных были из опасной зоны.

Ранее подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни.