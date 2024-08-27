Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.11 комментариев
ВС России отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
Минобороны: Российские военные отразили атаку ВСУ на населенный пункт Малая Локня в Курской области
Российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость, сообщает Минобороны.
По информации ведомства, ВСУ предприняли попытку прорыва в населенный пункт Малая Локня, однако российские военнослужащие, занявшие оборону в здании колонии и на прилегающей территории, дали отпор противнику, передает ТАСС.
Уточняется, что ВС России перед началом боевых действий эвакуировали гражданский персонал и заключенных были из опасной зоны.
Ранее подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни.