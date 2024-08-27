ПВО уничтожила пять украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Политолог объяснил требование Киева к Минску отвести военных от границы

Политолог Скачко: Украина готовится к началу боевых действий против Белоруссии

Tекст: Анастасия Куликова

«Киевское руководство продолжает действовать, руководствуясь тактикой трусов. По их версии, они могут предпринимать любые шаги, но при этом не отвечать за последствия», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что именно Киев перебросил значительную часть войск к границе, а Минск лишь ответил зеркально. Теперь же МИД Украины «выкатил» требование к Белоруссии.

«Таким образом офис Зеленского пытается переложить ответственность за готовящуюся приграничную провокацию на белорусскую сторону», – убежден собеседник. Политолог призвал серьезно относиться к дипломатическому заявлению Киева, поскольку, по его мнению, это можно расценивать и как подготовку к началу боевых действий против Белоруссии. «ВСУ могут пойти на это по приказу Запада. Причем против республики задействуют серьезный арсенал, который есть как у украинцев, так и у наемников, сражающихся на стороне ВСУ. Напомню, что планы по белорусскому направлению периодически обсуждаются и украинскими чиновниками, и европейскими политиками», – указал Скачко.

«На случай реализации этого сценария на Украине наверняка уже сочинили объяснения: будто бы именно Минск их спровоцировал, а они лишь защищались. Фактически, заявление МИД – это подстилание соломки», – допускает спикер. Вместе с тем, готовы отговорки и на случай, если операция провалится. «Тогда в Киеве будут говорить о том, что в их неудачах виноваты не они сами, а Белоруссия, которая хорошо подготовилась и смогла отразить атаку. Украинские власти решили покричать перед дракой», – добавил политолог.

Собеседник убежден: Белоруссия не оставит без внимания все эти «махинации». «Республика, как сказал Александр Лукашенко, гарантированно защитит себя от любой угрозы, а также выполнит свои союзнические обязательства перед Москвой», – заключил Скачко.

Ранее МИД Украины призвал Белоруссию «во избежание трагических ошибок» отвести войска от границы. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что украинская разведка получила данные о том, что Минск «сосредотачивает значительное количество личного состава, военной техники в Гомельской области, вблизи северных границ Украины».

«Призываем должностных лиц Белоруссии не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы – прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня», – заявили в министерстве.

Украинский МИД заверил, что Киев не собирается предпринимать «никаких недружественных действий против белорусского народа». Вместе с тем, там добавили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».

Ранее сообщалось, что Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной. Это произошло на фоне переброски подразделений ВСУ к белорусско-украинской границе. По оценкам Александра Лукашенко, там находятся более 120 тыс. украинских бойцов.