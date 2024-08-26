Россия и страны Запада запросили экстренные заседания СБ ООН по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что западные страны запросили заседание на 28 августа, в то время как Россия предложила провести свое заседание 30 августа. По его словам, Москва сосредоточит внимание на обсуждении поставок западного вооружения Украине и других аспектах украинского кризиса, которые, по мнению России, представляют угрозу международной безопасности.

«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 28 августа, – отметил Полянский. – Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 30 августа».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС соберутся на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить усиление военной поддержки Украины.

14 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении.