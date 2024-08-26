Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Пятнадцать стран – членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Гуньки
МВД: Пятнадцать стран – членов Интерпола подключились к розыску украинского нациста Гуньки
Украинский ветеран СС Ярослав Гунька в августе 2024 года внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола, в настоящее время 15 стран-членов организации подключились к его розыску, сообщили в пресс-центре МВД России.
Как сказали в пресс-центре, в августе Гунька был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола и сейчас к его розыску уже подключились 15 стран-членов организации, передает ТАСС.
В МВД добавили, что почти 10 месяцев потребовалось Интерполу, чтобы учесть доводы России и принять положительное решение о внесении в разыскные учеты организации участника военного формирования нацистской Германии, преследовавшего цель массового убийства мирных советских граждан.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунька и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.
Напомним, 26 октября 2023 года МВД России объявило в розыск нациста Гуньку, 22 августа 2024 года Генпрокуратура России объявила украинского нациста Ярослава Гуньку в международный розыск.