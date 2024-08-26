Грузия напомнила о запрете политических партий на Украине и в Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Удивляет защита «Национального движения» представителями иностранных государств, поэтому призываю их быть осторожнее и не вмешиваться в правовые и демократические процедуры в Грузии», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, «ЕНД как партия и идеология должно быть осуждено в Грузии».

В этой связи Шалва Папуашвили напомнил, что «отменяли регистрацию партий на Украине, в Молдавии. Это часть правового процесса».

По его словам, в случае получения ныне правящей «Грузинской мечтой» конституционного большинства на выборах 26 октября – а это 113 мандатов из 150, «будет открытый процесс в отношение ЕНД с использованием правовых инструментов».

«В политике нет места криминальным элементам. Так во всех демократических государствах», – заявил председатель парламента Грузии.