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Грузия напомнила о запрете политических партий на Украине и в Молдавии
Грузия, собирающаяся запретить после выборов в парламент 26 октября радикально оппозиционное «Единое национальное движение», призвала критиков обратить внимание на запреты партий на Украине и в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Удивляет защита «Национального движения» представителями иностранных государств, поэтому призываю их быть осторожнее и не вмешиваться в правовые и демократические процедуры в Грузии», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, «ЕНД как партия и идеология должно быть осуждено в Грузии».
В этой связи Шалва Папуашвили напомнил, что «отменяли регистрацию партий на Украине, в Молдавии. Это часть правового процесса».
По его словам, в случае получения ныне правящей «Грузинской мечтой» конституционного большинства на выборах 26 октября – а это 113 мандатов из 150, «будет открытый процесс в отношение ЕНД с использованием правовых инструментов».
«В политике нет места криминальным элементам. Так во всех демократических государствах», – заявил председатель парламента Грузии.