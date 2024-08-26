Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Отец Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Отец Павла Дурова Валерий заявил, что случайно узнал об аресте своего сына во Франции, сообщили СМИ.
«Случайно узнал недавно, мне нечего добавить. Я не в курсе», – приводит «РенТВ» комментарий Валерия Дурова.
Ранее Павлу Дурову был продлен срок содержания под стражей.