Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
ВС России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ
Российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.
Как сообщили в Минобороны, БПЛА, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад».