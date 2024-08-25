Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
На 92-м году жизни скончался Олег Мамалыга, главный конструктор легендарного ракетного комплекса «Искандер-М», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Как указали в холдинге, Олег Иванович Мамалыга ушел из жизни. Он был одним из ведущих российских специалистов в области ракетного оружия. Благодаря его таланту и опыту, Россия получила уникальный ракетный комплекс «Искандер-М», который по своим характеристикам не имеет аналогов в мире, передает ТАСС.
Мамалыга начинал свою трудовую деятельность в коломенском КБ машиностроения. За годы работы он внес огромный вклад в развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса. Участвовал в создании таких известных систем вооружения, как противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка», «Ока» и «Ока-У».
Ранее правительство Челябинской области сообщило о смерти известного конструктора, автостроителя, создателя военного грузовика «Урал-375» Анатолия Титкова.