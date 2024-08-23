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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    36 комментариев
    23 августа 2024, 23:21 • Новости дня

    Минобороны рассказало о работе совета по безопасности приграничных территорий

    Tекст: Антон Антонов

    От оперштабов при губернаторах в оперативную группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий поступило 43 вопроса, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны сообщило, что поддерживает связь с руководством приграничных территорий, работая «в режиме 24/7». От оперштабов Курской, Белгородской и Брянских областей подано 43 вопроса, они касаются основных «видов обеспечения группировки прикрытия государственной границы» – в частности, материально-технического, транспортного, военно-технического, медицинского, инженерно-строительного.

    Запросы отрабатываются в суточный срок; если решение не находят, министру обороны Андрею Белоусову подается срочный доклад, передает ТАСС.

    Курский оперштаб направил в совет 27 запросов, «14 вопросов решены». «Новые поступившие – в работе. В группировку поставлено необходимое количество теплоизоляционных накидок», – сказано в сообщении.

    Кроме того, реализованы все восемь запросов Белгородской области, новых не было. Брянский оперштаб также подал восемь запросов, которые касаются материально-технического обеспечения. Эти вопросы также были решены.

    Напомним, на прошлой неделе был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения войск, прикрывающих данные участки России.

    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

    Коментарии (15)
    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (17)
    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название – Торецк), идет зачистка бывших украинских позиций, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, российские войска уничтожили группировку ВСУ на позициях в многоэтажках Дзержинска, при этом часть противника сбежала, идет зачистка.

    В силовых структурах добавили, что ВСУ перебрасывают небольшие группы подкрепления, большая часть которых не успевают даже дойти до позиций.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ покидают ДНР, оставляя за собой целые полосы фронта.

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    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (14)
    23 августа 2024, 15:17 • Новости дня
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    ВС России ударили по резервам ВСУ в Плавнях и Приморском Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районе Плавней и Приморского на берегу Каховского водохранилища на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, на Степногорском направлении артиллерия и фронтовая авиация отработали по селам Приморское и Плавни на берегу Каховского водохранилища, где ВСУ копили резервы техники и боевиков, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что ВС России нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, существенно ослабив разведывательные возможности противника.

    Коментарии (0)
    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


    Коментарии (21)
    23 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    Спикер МИД Захарова призвала МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство решило атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС, на данный акт ядерного терроризма незамедлительно должно отреагировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, акт ядерного терроризма со стороны Киева требует немедленной реакции МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом.

    В «Росэнергоатоме» заверили, что работа Курской АЭС идет в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.

    Коментарии (15)
    23 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли до 400 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли до 400 военнослужащих, 17 единиц бронетехники, включая танк, два БТР, 14 бронемашин, два артиллерийских орудия, установку РСЗО и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Борок и Малой Локни, сорвала попытки атак в сторону Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки.

    В ее зоне ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины и автомобиль.

    У Камышевки выявили и уничтожили украинскую ДРГ из пяти человек и автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Апанасовки, Александрии, Вишневки, Гуево, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагостя и Южного.

    Авиация также ударила по сосредоточениям ВСУ в Сумской области: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона у Александровки, Бачевска, Буянкино, Ворожбы, Глухова, Каменки, Мирополья, Могрицы, Новой Слободы, Ободы, Первомайского, Павловки, Свессы, Седедины Буды и Толстодубово.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков, 27 БМП, 55 БТР, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять ЗРК, 11 РСЗО, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники.

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    23 августа 2024, 00:20 • Новости дня
    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области

    Глава Пентагона Остин собрался обсудить с Украиной вопрос об «удержании» ВСУ территорий в Курской области

    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом планы вооруженных сил Украины, касающиеся их действий в Курской области России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что Остин хочет обсудить вопрос о том, собираются ли ВСУ «удерживать» территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область. Она отметила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой на Курскую область.

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    23 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Удары украинских беспилотников по хранилищам ядерного топлива Курской АЭС крайне опасны

    Эксперт назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами с осколочно-фугасной боевой частью, это может привести к тотальным последствиям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива на Курской АЭС нашли украинский дрон с бронебойным боеприпасом.

    «Существует два типа хранилищ отработанного ядерного топлива», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Свежее отработанное топливо, как правило, сильно радиоактивно и выделяет большое количество тепла. Поэтому тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) сначала помещают в так называемые бассейны выдержки – это промежуточное хранилище ядерного топлива, рассказал собеседник.

    «Вода, во-первых, хорошо отводит тепло, а во-вторых, поглощает нейтроны, которые могут образовываться при радиоактивном распаде, и альфа- и бета-частицы, а также задерживает гамма-лучи. То есть таким образом создается дополнительный щит биологической защиты. ТВЭЛы хранятся там на протяжении первых нескольких лет», – уточнил эксперт.

    «Даже после остывания сохраняется высокое остаточное тепловыделение, которое препятствует их длительной транспортировке в герметичных и небольших контейнерах. Поэтому после бассейна выдержки ТВЭЛы помещают в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Это обычно наземный ангар, который, впрочем, является зданием ограниченного доступа. Вокруг ТВЭЛов присутствует повышенный гамма-фон, идет альфа- и бета-распад – все это отражается на общем радиационном фоне хранилища», – отметил спикер.

    Когда ТВЭЛы находятся в бассейнах выдержки или в хранилище отработанного ядерного топлива, их не защищают прочные гермооболочки корпуса реактора, указал он. «Тепловыделяющие элементы находятся в циркониевой или нержавеющей трубе внутри тепловыделяющей сборки (ТВС), но надо понимать, что это не броня. Толщина этой трубы измеряется даже не десятками сантиметров, и составляет всего 5-7 мм. Защита ТВС рассчитана на легкие механические повреждения», – детализировал собеседник.

    Кумулятивный заряд же может пробить до метра гомогенной танковой брони. «То есть речь идет о поражении не просто трубы, а всего штабеля тепловыделяющих сборок, каждая из которых представляет радиационную опасность», – предупреждает Анпилогов. Повреждение ТВС и тем более самого ТВЭЛ – таблетки уранового оксида, которая уже облучена – вызовет выброс радиоактивной пыли или достаточно крупных осколков, акцентировал он.

    «Основная опасность удара по бассейнам выдержки заключается в том, что поврежденные ТВЭЛы и ТВС, которые их ограждают, заражают воду – она становится радиоактивной, туда попадают радионуклиды. В случае атаки на хранилище сухого типа, происходит выброс в атмосферу», – добавил Анпилогов.

    «Даже если ТВС не повреждены и не произошла утечка радиации, нарушается нормальное функционирование хранилищ. Например, могут быть повреждены насосы в бассейнах выдержки, что сразу переведет к выкипанию воды, к уменьшению биологической защиты. Если это сухое хранилище, может быть нарушен первый контур защиты. Поэтому все удары украинских беспилотников по таким объектам воспринимаются крайне болезненно», – пояснил эксперт.

    «Нет никаких сомнений в том, что ВСУ целенаправленно атакуют Курскую АЭС, причем выбирая наиболее чувствительные точки. Если противник начнет наносить удары ракетами, например, ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью, то в этом случае повреждения могут носить тотальный характер, выброс может выйти далеко за пределы производственной площадки атомной станции», – заключил Анпилогов.

    Напомним, в ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку атаковать курчатовскую АЭС в Курской области с помощью дрона-камикадзе. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник в непосредственной близости от станции. Дрон был обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на Курскую АЭС актом ядерного терроризма. По словам дипломата, на инцидент немедленно должно отреагировать МАГАТЭ.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

    Коментарии (5)
    23 августа 2024, 12:47 • Новости дня
    Журналист DW проник в Курскую область со стороны Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом) Ник Коннолли проник в Курскую область и посетил Суджу.

    Известно, что журналист отправился туда под наблюдением ВСУ для осмотра города и пробыл там несколько часов, передает ТАСС.

    Напомним, ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

    Коментарии (6)
    23 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, несостоятельны. ВСУ занимаются терроризмом, в том числе ядерным, а Вашингтон подпитывает эти амбиции, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США подтвердили, что разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области.

    «Нападение на российский регион планировалось при участие США – в этом нет никаких сомнений. На этом фоне разрешение использовать ВСУ американское оружие в Курской области служит лишь очередным подтверждением тому, что удары – в том числе по гражданской инфраструктуре на территории России – вынашивает, а затем осуществляет руками украинских военных именно Вашингтон», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, собеседник счел несостоятельным. В этой связи парламентарий напомнил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. «Украина занимается ядерным терроризмом. Такие действия противника вызваны неудачами как в курской авантюре, так и в Донбассе. Киев пытается поднять ставки. Цель – либо захватить Курскую или Запорожскую атомную станцию, либо ударить по ним, тем самым нанеся ущерб России», – указал спикер.

    При этом США подпитывают террористические амбиции Украины. «Американские чиновники – соучастники преступлений ВСУ, они занимаются покровительством. Дело в том, что политики сделали ставку на «украинский проект», но теперь они на грани банкротства, а других карт в рукаве нет. Поэтому все их действия выстраиваются, исходя из желания выправить для себя ситуацию», – подчеркнул Долгов.

    «Но в США совершенно не думают о безопасности. Мне кажется, если бы в Белом доме были другие люди, настоящие профессионалы, то никаких санкций на покрывательство ударов по атомным станциям не было бы», – заключил Долгов.  

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По ее словам, «подходы США позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов».

    Чиновница уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины. «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – утверждает Сингх. Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Кроме того, украинские военные приступили к совершению актов ядерного терроризма. В качестве мишени они выбрали Курскую АЭС.

    Так, в ночь на пятницу российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали вражеский дрон. Целью атаки было хранилище отработанного ядерного топлива. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

    Коментарии (15)
    23 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

    Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона», заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о том, могли ли США не знать о планах вторжения Украины в Курскую область.

    «Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

    По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

    «Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

    Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

    Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

    По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

    Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

    «Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    23 августа 2024, 11:35 • Новости дня
    «Искандер-М» поразил в Николаевской области позиции РСЗО MLRS

    Минобороны: Российские военные уничтожили РСЗО MLRS и боеприпасы в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по позициям реактивной системы залпового огня MLRS ВСУ в Николаевской области, уничтожив пункты управления, транспортно-заряжающие машины и склады с боеприпасами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что высокоточным оружием был поражен расчет реактивной системы залпового огня ВСУ, находившийся около Березнеговатого в Николаевской области.

    В результате точного попадания ракеты комплекса «Искандер-М» были полностью уничтожены пункт управления, сама РСЗО MLRS, транспортно-заряжающая машина, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовика с боеприпасами и склад с боекомплектом.

    Ранее сообщалось, что под огневой контроль ВС России попали тыловые позиции ВСУ у Карловки.

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