Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.15 комментариев
В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
Журналист CNN Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ РФ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы, побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск, сообщил телеканал.
В сообщении говорится, что команда CNN была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными, передает РИА «Новости»
В субботу ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.