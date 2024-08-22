Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.11 комментариев
Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России
Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа
Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.
Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.