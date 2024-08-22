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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Отныне Россия говорит миру: у нас есть не только интересы, но и ценности, и если наши интересы касаются только нас самих, то разделить наши ценности мы предлагаем всем.

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    8 комментариев
    22 августа 2024, 16:25 • Новости дня

    Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России

    Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хирург Леонид Рошаль сделал настолько большой вклад в российское здравоохранение, что его именем можно назвать множество медицинских учреждений для детей, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье.

    В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

    Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

    «Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

    Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.

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    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

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    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

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    21 августа 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин приехал в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
    Путин приехал в детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду вечером прибыл в новый Детский клинический центр имени Леонида Рошаля, который вскоре откроется в городе Красногорске в Московской области.

    Путина пригласил посетить центр глава региона Андрей Воробьев, передает РИА «Новости».

    Этот центр является флагманским проектом детского здравоохранения Московской области, сообщается в Telegram-канале Кремля. В нем собраны 28 профилей медицинской помощи, включая высокотехнологичную хирургию разных направлений.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

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    21 августа 2024, 17:51 • Новости дня
    Путин поговорил с врачами нового детского медцентра в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.

    Главу государства встретили Рошаль, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава региона Андрей Воробьев, главврач клиники Татьяна Шаповаленко и другие, передает ТАСС.

    Президент поговорил с Рошалем, осмотрел макет здания. Ему доложили о том, как будет работать ДКЦ. 22 августа в нем планируется запустить работу консультационно-диагностического отделения.

    Воробьев показал Путину макет другого крупного медицинского учреждения в Московской области, это Балашихинская областная больница. Она рассчитана более чем на 1,1 тыс. коек, ее возведение завершат к 2027 году.

    Путин поговорил с медиками, которые будут трудиться в ДКЦ, и продолжил осмотр палат и операционных.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    Напомним, в среду глава государства по приглашению губернатора Воробьева посетил ДКЦ в Подмосковье.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

    «Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – передает его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову держать на контроле подготовку к новому учебному году в регионе, передает ТАСС.

    «Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», – сказал глава государства.

    Смирнов также заявил, что ВСУ увеличили число атак на Курскую область.

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    22 августа 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин созвонился с получившим ранение в Курской области военкором Поддубным

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин позвонил получившему ранение в Курской области военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, сообщает пресс-служба главы государства.

    Известно, что российский лидер поздравил журналиста с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Поддубный, пострадавший в результате украинской атаки, находится в реанимации.

    Напомним, журналист был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Позднее Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    22 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны.

    Он рассказал, что с утра разговаривал по этому поводу с руководителями федеральных силовых ведомств. «Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», – сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага страны.

    «Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Видео поздравления опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

    День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»

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    22 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Гладков попросил выделить средства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Гладков попросил выделить допсредства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить дополнительное финансирование на прокладку оптоволокна в приграничных районах области.

    Он пояснил, что это необходимо, чтобы организовать дистанционное обучение детей, которые проживают в муниципалитетах прифронтовых городов, передает ТАСС.

    Также Гладков попросил рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных с Украиной территориях. Он пояснил, что существуют риски по потере отопления в крупных населенных пунктах: например, в Белгороде.

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин обсудил с Хуснуллиным строительство в приграничье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что в ходе беседы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поговорил о проблемах по организации строительного сектора в приграничных областях страны, подвергающимся украинским обстрелам.

    «Хочу предоставить слово Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. Мы с ним с утра обсуждали вопросы, связанные со строительным сектором во всей приграничной зоне», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил вице-премьера провести краткий доклад по ситуации.

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