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Силуанов: Финансирование теробороны установят после определения ее функционала
Вопрос финансирования территориальной обороны планируется решить после определения ее функционала, заявил глава Минфина Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Нужно определить функционал сотрудников теробороны вместе с силовыми ведомствами, исходя из этого будут определены потребности в оснащении и системе оплаты труда, сказал министр, передает ТАСС.
Он добавил, что вопрос решат после определения функционала с силовым блоком.
Силуанов пояснил, что ведомство выделит средства для приграничных регионов, это является приоритетной задачей министерства.
Ранее на совещании Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и Силуанову оценить возможность помощи Белгородской области, а также потребовал немедленно организовать финансирование подразделений территориальной обороны.