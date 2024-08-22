Силуанов: Финансирование теробороны установят после определения ее функционала

Tекст: Алексей Дегтярев

Нужно определить функционал сотрудников теробороны вместе с силовыми ведомствами, исходя из этого будут определены потребности в оснащении и системе оплаты труда, сказал министр, передает ТАСС.

Он добавил, что вопрос решат после определения функционала с силовым блоком.

Силуанов пояснил, что ведомство выделит средства для приграничных регионов, это является приоритетной задачей министерства.

Ранее на совещании Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и Силуанову оценить возможность помощи Белгородской области, а также потребовал немедленно организовать финансирование подразделений территориальной обороны.