Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны.
Он рассказал, что с утра разговаривал по этому поводу с руководителями федеральных силовых ведомств. «Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», – сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.