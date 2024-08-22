Путин поручил финансировать тероборону в Брянской области за счет госбюджета

Tекст: Ольга Иванова

«Финансирование территориальной обороны, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи. Мы это еще обсудим», – сказал Путин, поддержав просьбу губернатора региона Александра Богомаза, передает ТАСС.

Богомаз рассказал, что на данный момент финансирование осуществляется в рамках областного бюджета.

Ранее Богомаз сообщил, что обстановка на месте боевого столкновения с украинской ДРГ стабилизирована.