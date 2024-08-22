Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин поручил финансировать тероборону в Брянской области за счет госбюджета
Президент России Владимир Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.
«Финансирование территориальной обороны, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи. Мы это еще обсудим», – сказал Путин, поддержав просьбу губернатора региона Александра Богомаза, передает ТАСС.
Богомаз рассказал, что на данный момент финансирование осуществляется в рамках областного бюджета.
Ранее Богомаз сообщил, что обстановка на месте боевого столкновения с украинской ДРГ стабилизирована.