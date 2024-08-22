Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

«Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.