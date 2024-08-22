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Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага страны.
«Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Видео поздравления опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»