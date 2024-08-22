Политолог оценил пророчество Маска о гражданской войне в Британии

Политолог Корнилов оценил пророчество Маска о гражданской войне в Британии

Tекст: Вера Басилая

По словам Корнилова, в Британии раскручивается с новой силой маховик политических репрессий, это следует из отчетов британских газет о новых приговорах, которые выносят тамошние суды относительно участников недавно прокатившихся в стране протестов и даже людей, имеющих к таковым очень опосредованное отношение, передает радио Sputnik.

Политолог отметил, что уже произведено 1117 арестов, против 677 участников протестов выдвинуты официальные обвинения. По данным газеты The Guardian, британские суды переведены в режим «быстрой юстиции».

Эксперт отмечает, что среди «злодеев, посягнувших на общественную безопасность» в Британии, немало детей. Самым юным «бунтовщикам» – 12 и 13 лет. Самый старший из обвиняемых – 69-летний пенсионер, который кричал на арестовывавших его полицейских, указывая на свой преклонный возраст. За это он приговорен к 32 месяцам заключения.

Корнилов также обращает внимание, что самые жесткие приговоры получают непосредственные участники погромов, поджогов зданий, грабежей магазинов. К примеру, к четырем годам заключения приговорен 25-летний Джон Хани, ставший «популярным» благодаря видео, на котором он уносил шарики-шампуни из магазина косметики. Политолог считает, что на него обратили внимание из-за того, что он был одет в рубашку с бело-красным флагом Англии, что уже делало его «ультраправым».

Также политолог приводит мнение колумниста Daily Mail Доминика Лоусона, который напомнил, что всего лишь за один прошедший год число грабежей магазинов в стране выросло на 50%. При этом они практически не расследуются, а в 40% случаев полиция даже не удосужилась приехать на место вызова.

Еще одна колумнистка Изабель Окшотт назвала происходящее в Британии «охотой на ведьм» и «новым маккартизмом», и указала на то, что государственная машина репрессий используется «для того, чтобы заставить замолчать свободомыслящих людей».

«Илон Маск предсказал неизбежность гражданской войны в Британии, наблюдая за недавними беспорядками там. И хотя его пророчество активно высмеивается в самом королевстве, однако, если понаблюдать не только за протестами, но и за той дискуссией, которая разворачивается сейчас там, можно сделать вывод, что эта гражданская война уже идет. Это вовсе не гипербола и не очередной заплесневелый штамп пропаганды», – подытожил Корнилов.

Ранее мальчик в возрасте 11 лет был задержан за поджог полицейской машины в городе Хартлпул на северо-востоке Англии в ходе антимигрантских беспорядков.

Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. После этого в стране вспыхнули беспорядки.