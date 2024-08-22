Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.6 комментариев
Беспилотники самолетного типа уничтожили в Курской области
В Курской области предотвратили попытку киевского режима провести террористическую атаку с помощью беспилотников, сообщило Минобороны.
Около 13.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в небе над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что это были беспилотники самолетного типа.
До этого в четверг средства ПВО сбили украинский дрон самолетного типа в Белгородской области.