Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.0 комментариев
Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй объекты для наращивания выпуска Су-57
Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй новые объекты для наращивания выпуска Су-57
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина ввел в эксплуатацию новые объекты, позволяющие масштабировать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе корпорации.
Как говорится в сообщении, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре к 90-летнему юбилею предприятия построили новые объекты для увеличения производства самолетов Су-57, передает ТАСС.
Там добавили, что в строй запущены корпуса отработки топливной системы, также завершено строительство первой очереди эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.
Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.