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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

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    22 августа 2024, 11:10 • Новости дня

    Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй объекты для наращивания выпуска Су-57

    Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре ввел в строй новые объекты для наращивания выпуска Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина ввел в эксплуатацию новые объекты, позволяющие масштабировать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе корпорации.

    Как говорится в сообщении, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре к 90-летнему юбилею предприятия построили новые объекты для увеличения производства самолетов Су-57, передает ТАСС.

    Там добавили, что в строй запущены корпуса отработки топливной системы, также завершено строительство первой очереди эллинга для отработки бортового радиоэлектронного оборудования.

    Ранее Ростех показал уникальные кадры производства Су-57.

    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    21 августа 2024, 22:50 • Новости дня
    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами

    Проживающий в Курской области генерал Руцкой предложил использовать против ВСУ бомбы ОДАБ

    Руцкой призвал закидать ВСУ в Курской области термобарическими бомбами
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Курской области генерал Александр Руцкой, проживающий в настоящее время в регионе, заявил, что для борьбы с вторгшимися подразделениями ВСУ необходимо использовать бомбардировки и «плотную и мощную блокаду», обрезав логистику поставок.

    По мнению генерала, по скоплениям противника надо наносить массированные удары термобарическими боеприпасами с применением авиации и артиллерии.

    «Бомбы ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) можно применить – даже тараканы подохнут, и в пещере даже от нее не спрячешься», – заявил Руцкой в интервью Daily Storm.

    При этом он подчеркнул, что применять бомбы объемного взрыва необходимо осторожно, чтобы не пострадало мирное население.

    «Нужно смотреть, чтобы близко не находились населенные пункты», – пояснил он.

    Ранее сообщалось, что глава Дмитриевского района Курской области ушел добровольцем в зону СВО.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    20 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Евкуров сейчас находится в Курской области, сказал министр в ходе заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает ТАСС.

    Также в состав Координационного совета вошли замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации), замминистра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение, вооружение, специальная и военная техника), замминистра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство), замминистра обороны – глава аппарата МО Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация), начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение), сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в августе в Минобороны создали Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, тогда же прошло его первое заседание.

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    21 августа 2024, 23:09 • Новости дня
    Осужденный полковник Захарченко попросился на СВО

    Осужденный полковник Захарченко попросился на СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко хочет заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Об этом сообщила адвокат Захарченко Валерия Туникова.

    По словам адвоката, Захарченко неоднократно писал заявления в военкомат и администрацию колонии с просьбой отправить его на СВО, но администрация ИК-5 «не хочет идти ему навстречу», передает ТАСС.

    Адвокат отметила, что ее клиент имеет редкую военно-учетную специальность – специалист в области радиационной и химической защиты. Кроме этого, он выполнял специальные задачи в Чечне, когда проходил службу в МВД.

    Ранее сообщалось, что имущество экс-полковника полиции Захарченко в размере 50 млн рублей обратили в доход государства. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры. 

    В 2018 году более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.

    Напомним, в 2019 году Захарченко был приговорен к 13 годам колонии, оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.


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    22 августа 2024, 01:35 • Новости дня
    На нефтебазе в Пролетарске произошел новый взрыв

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел ещё один взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

    Пожар на складах продолжается уже четвертые сутки, напоминает ТАСС

    Отмечается, что вероятно, взрыв произошел в момент, когда огонь перекинулся на очередную цистерну с топливом.

    Напомним, что пожар в Пролетарске началcя после падения обломков беспилотника.

    В результате происшествия пострадали более 40 пожарных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре из-за БПЛА в Ростовской области выросло до 42 человек. 15 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации, 27 человек – на амбулаторном лечении.

    Напомним, утром 18 августа топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. Причем тушение приходилось приостанавливать из-за повторной атаки БПЛА.

    Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. метров.

    Жители Пролетарска из-за взрывов на нефтебазе массово покинули дома .

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    21 августа 2024, 05:43 • Новости дня
    «Земледелие» помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет новейшей инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр» сорвал три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «На наших заграждениях подрывались пехота,.. также бронированная и боевая техника противника», – рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник, передает ТАСС.

    По его словам, «Земледелие» вывела из строя танк Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры противника иностранного производства.

    Кроме того, с помощью системы минирования были уничтожены БМП Marder, MaxxPro, БМП советского образца, а также танки Т-64БВ и Т-72.

    Отмечается, что подходы к позициям российских войск военнослужащие заминировали дистанционно с помощью отстрела программируемых боеприпасов «Земледелие», которые могут в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

    При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время»

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    21 августа 2024, 03:42 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    По его словам, аппараты были сбиты в Подольске Московской области.

    «В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.


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    22 августа 2024, 04:55 • Новости дня
    В России назначили испытания детектора «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

    В России назначили испытания детектор «Капкан» для уничтожения тяжелых дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В России пройдут испытания акустического детектора «Капкан» («Гура»), предназначенного для уничтожения тяжелых дронов типа «Баба-яга» и бронетехникой ВСУ. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Талламхо», разработавшем устройство.

    «Капкан» реагирует на звук приближающейся техники и замыкает цепь электродетонатора. Устройство можно настроить на звук любой военной техники, в том числе дронов «Баба-яга», передает ТАСС

    В «Талламхо» отметили, что в зоне СВО остается актуальной проблема поиска эффективных средств ликвидации украинских тяжелых дронов, поскольку они управляются через спутник и на них не действуют средства РЭБ.

    «Когда Баба-яга» летит ночью, ее тяжело убрать из огнестрела, если нет специальных оптических приборов, а они есть не у всех военнослужащих», – отметили в «Талламхо».

    Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали применять систему акустической разведки БУХ1а «Сова», разработанного грозненским КБ «Талламхо».

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    21 августа 2024, 04:27 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Артемово в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады и 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады с освобождением населенного пункта Артемово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

    «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на александро-калиновском направлении», – заявил министр в своем обращении к личному составу 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады, передает ТАСС.

    По его словам, действие военных 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады по освобождению населенного пункта Артемово являются «образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма».

    Отмечается, что 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада находится в составе группировки войск «Центр». Более 4 тыс. военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

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    20 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Богомаз: Группировка ВС России «Брянск» получит все необходимые материальные средства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оперативный штаб Брянской области передал в Минобороны список вопросов от региона, группировка «Брянск» получит все необходимые материальные средства, сообщил глава области Александр Богомаз.

    Региональный оперштаб передал в министерство список вопросов, требующих решения, главы органов военного управления получили указания по поставкам в группировку «Брянск» материальных средств, заявил губернатор, передает РИА «Новости».

    Все вопросы доводятся до ответственных центральных органов военного управления оперативно, их реализацию круглосуточно сопровождают и регулируют, подчеркнул он.

    Ранее Минобороны сообщило о появлении группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе ВС России.

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    21 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Назначен новый глава департамента военного имущества Минобороны России

    Экс-глава «Госзагрансобственности» назначен главой департамента военного имущества Минобороны России

    Назначен новый глава департамента военного имущества Минобороны России
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший гендиректор ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента России Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны, следует из данных, опубликованных российским военным ведомством.

    Как сообщили в ведомстве, приказом от 31 июля Евгений Логвинов назначен директором департамента военного имущества Минобороны России, передает ТАСС.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    22 августа 2024, 05:34 • Новости дня
    Власти Колумбии решили бороться с вербовкой наемников

    Власти Колумбии разработали законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Колумбии подготовило законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, сообщил глава МИД республики Луис Мурильо.

    По словам министра, иностранные сети с помощью обмана вербуют граждан Колумбии, имеющих опыт службы в армии или полиции, для участия в конфликтах за рубежом, передает ТАСС

    «Из-за этого мы оказываемся в сложной ситуации с точки зрения дипломатии, так как порой люди застревают в этих странах, используемые как пушечное мясо. Многие погибли, другие хотят, но не могут уехать, их семьи страдают. Мы хотим, чтобы этого не происходило и нуждаемся в инструментах для предотвращения таких случаев», – заявил глава МИД Колумбии.

    Ранее в российском МИД заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Россию.


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    21 августа 2024, 02:48 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракету в Ростовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО около часа ночи сбили на западе Ростовской области украинскую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Силами ПВО на западе области сбита ракета. В результате падения осколков жертв и разрушений нет», – написал он в своем Telegram-канале

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили две украинские ракеты и два беспилотника в Курской области.

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    22 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Над Курской областью сбили украинскую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили в небе над Курской областью украинскую ракету , сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    «ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная ракета. Спасибо защитникам границы», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что ударная волна от сбитой ракеты ВСУ повредила несколько домов в Новошахтинске. Всего повреждены 15 частных домовладений.



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