Чемезов: Мир ушел вперед в технологиях, но скатывается в угрожающую деградацию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, если вспомнить ядерные удары США по мирному населению Японии в 1945 году, то в этом не было здравого смысла, и США просто хотели показать «кто в доме хозяин», спровоцировав холодную войну и гонку вооружений с СССР, передает ТАСС.

Чемезов добавил, что через 80 лет мир ушел вперед в технологиях, но опять «скатывается на путь деградации», причем сейчас она еще более угрожающая.

Гендиректор Ростеха заявил также, что мировое лидерство в сфере технологий ради нанесения ударов по человечеству – это не то, к чему стремится Россия.

Как ответил Чемезов на вопрос о разработках в сферах ИИ, квантовых вычислений и биотехнологий, по всем направлениям работа ведется результативно, и технологии, отвечающие национальным интересам России, будут реализованы на нужном уровне.

Он рассказал также, что Россия делает все для поддержания летной годности действующего парка «Суперджетов» в отечественных авиакомпаниях, в частности, освоили техобслуживание около 200 компонентов, в том числе модульный ремонт электронного блока управления двигателем SaM146, кроме того, созданы отечественные аналоги свечей зажигания и фильтров.

Чемезов напомнил, что регулярность вылетов SSJ-100 в авиакомпаниях России держится на уровне 98%.

Ранее Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.