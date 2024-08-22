  • Новость часаФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
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    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 13:10 • Новости дня

    Российские войска освободили Межевое в ДНР

    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска (Торецка), Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила пять контратак 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ответственности «Центра» потеряли за сутки до 640 человек, две бронемашины «Казак», американскую гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Раздольного, Макаровки и Ровнополи в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, восемь автомобилей и орудие Д-20.

    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    22 августа 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области, противник пытается стабилизировать линию фронта, но ему не хватает военных и техники, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали линию обороны ВСУ, что сильно ухудшило положение украинских войск в районе Песчаного, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

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    21 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    Профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство, военнослужащие бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, подчеркнул глава ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Министр отметил, что военнослужащие проявляют массовый героизм и стойкость, они доказывают, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская». Белоусов напомнил, что в Запорожской области и в ДНР благодаря действиям этой бригады освобожден 21 населенный пункт.

    Личный состав бригады отличает мужество и отвага, свыше 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое являются Героями России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие возможности открывает освобождение Нью-Йорка в ДНР для Российской армии.

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    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 23:10 • Новости дня
    В Брянской области отразили нападение украинских диверсантов

    В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что попытка прорыва была предотвращена силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил Росси.

    «Противнику нанесено огневое поражение», – подчеркнул Богомаз.

    Ранее Богомаз сообщил, что оперативный штаб Брянской области передал в Минобороны список вопросов от региона. Главы органов военного управления получили указания по поставкам в группировку «Брянск» материальных средств.

    Кроме того, в Курской области российские военные уничтожили украинскую ДРГ – четыре украинских военнослужащих были уничтожены, еще двое взяты в плен. 

    Также российские морпехи захватили в плен 19 украинских диверсантов в Курской области.

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    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

    Коментарии (11)
    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

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    22 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины

    ФСБ задержала в Крыму подготовленных к шпионажу трех агентов ГУР Украины

    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Керчи и Севастополе подготовленных к диверсиям и шпионажу трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что один из агентов, гражданин России, был задержан в Севастополе. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, передает ТАСС.

    При задержании в автомобиле «шпиона» было обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года.

    Также в Керчи задержали гражданина Молдавии, который сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал данные о местах дислокации военной техники и позиций ПВО Российской армии, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов ВСУ.

    Кроме того, ФСБ задержала завербованного украинской разведкой жителя Севастополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС России и данные об используемых ими автомобилях.

    Ранее ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 01:35 • Новости дня
    На нефтебазе в Пролетарске произошел новый взрыв

    Tекст: Денис Тельманов

    На нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел ещё один взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

    Пожар на складах продолжается уже четвертые сутки, напоминает ТАСС

    Отмечается, что вероятно, взрыв произошел в момент, когда огонь перекинулся на очередную цистерну с топливом.

    Напомним, что пожар в Пролетарске началcя после падения обломков беспилотника.

    В результате происшествия пострадали более 40 пожарных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре из-за БПЛА в Ростовской области выросло до 42 человек. 15 из них госпитализированы, пятеро находятся в реанимации, 27 человек – на амбулаторном лечении.

    Напомним, утром 18 августа топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. Причем тушение приходилось приостанавливать из-за повторной атаки БПЛА.

    Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. метров.

    Жители Пролетарска из-за взрывов на нефтебазе массово покинули дома .

    Коментарии (4)
    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    21 августа 2024, 13:54 • Новости дня
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения на Курском направлении оказались заблокированы, их «выдавливают» из населенных пунктов, заявил замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Выдавливание началось со второго дня вторжения в регион, задачей российских военных оставалась блокада направлений для ВСУ, сказал Алаудинов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Блокирование подразумевало выдавливание украинских боевиков из населенных пунктов, за несколько таких поселков ведутся бои.

    «Противник остановлен, понес очень большие потери. В принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводят для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области и называют происходящее адом.

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    22 августа 2024, 12:04 • Новости дня
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении российской границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

    Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

    Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

    До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 18:51 • Новости дня
    Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой высказался в поддержку вторжения украинских боевиков в Курскую область.

    Евросоюз «полностью поддерживает борьбу Украины», сообщил Боррель подробности беседы с Кулебой в соцсетях, передает ТАСС.

    Он пояснил, что пригласил украинского министра в Брюссель для обсуждения с министрами иностранных дел и обороны ЕС усиления поддержки киевского режима на следующей неделе.

    По его словам, атака на Курскую область стала «сильным ударом по пропаганде» России.

    Ранее Кулеба докладывал Боррелю о действиях ВСУ в Курской области.

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    «Один расчет может без потерь уничтожить десятки единиц техники противника»

    «Такого раньше не было, чтобы один расчет мог без потерь уничтожить в одиночку десятки единиц техники или сотни единиц личного состава противника. Их работа для врага очень чувствительна, и операторы дронов становятся первоочередной целью», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский. Он также считает, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин. Подробности

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    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев

    Между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта. Сами поляки традиционно обвиняют во всем Россию, но признают: этот теракт был нужен именно Польше. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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