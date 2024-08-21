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«Грузинская мечта» начала предвыборную кампанию обещанием устроить «Нюрнбергский процесс» над Саакашвили
Лидеры правящей «Грузинской мечты» открыли 21 августа в городе Мцхета близ Тбилиси кампанию по выборам в парламент 26 октября, пообещав «Нюрнбергский процесс» над бывшей партии власти – саакашвилевским «Единым национальным движением», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что «Грузинской мечте» понадобится конституционное большинство – 113 из 150 мандатов – для «правового процесса по осуждению и запрету «Единого национального движения» за множество преступлений перед страной и народом, в том числе по вовлечению Грузии в войну-2008.
По его словам, радикальная оппозиция и сегодня хочет для Грузии «войну и хаос».
«Поэтому нужен «Нюрнбергский процесс» над «безродными антинациональными политиками», – сказал Бидзина Иванишвили.
Он также отметил, что конституционное большинство важно для запрета пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на уровне Основного закона.
Кроме того, по словам почетного председателя партии, «ситуация в регионе динамично меняется, и в любое время может встать вопрос восстановления территориальной целостности Грузии, для чего могут потребоваться изменения в конституцию по изменению формы управления и устройства страны».
Он и другие лидеры Грузии назвали предстоящие выборы «референдумом между миром и войной» и призвали избирателей «к защите государственности, суверенитета и христианских ценностей».