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В России резко вырос оборот контрафактных автозапчастей
Россияне стали чаще сталкиваться с дорогостоящим ремонтом автомобилей из-за поддельных запчастей
Российские автосервисы все чаще сталкиваются с контрафактными автозапчастями, что приводит к значительному удорожанию ремонта автомобилей, отмечают эксперты.
Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством Gruzdev Analyze среди более чем тысячи автосервисов в 27 городах России, чаще всего подделываются масла (37%), ГСМ, фильтры (35%), свечи зажигания (33%) и детали подвески (19%). Злоумышленники используют качественную упаковку и поддельные голограммы для того, чтобы скрыть происхождение контрафактной продукции. Рост числа подделок привел к увеличению количества дорогостоящих ремонтов, передает РИА «Новости».
По данным компании Fit Service, число заказов-нарядов на сумму от 50 до 100 тыс. рублей выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с тем, что некачественные запчасти быстро выходят из строя, что требует повторного ремонта и замены других деталей.
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